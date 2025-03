Expertos de guerra rusos se atreven a criticar el trato sucio de Putin con Trump

Algunos de los blogueros militares más influyentes de Rusia no han dudado en criticar lo que consideran un "trato sucio" del presidente Vladimir Putin con su homólogo en EEUU, Donald Trump, en relación a las conversaciones que están llevando a cabo para negociarel final de la guerra en Ucrania. Los expertos, muchos son veteranos de guerra o trabajaron com mercenarios para el grupo Wagner, han utilizado duros términos para referirse a las negociaciones bilaterales que podrían desembocar en un acuerdo de paz.

Vladimir Romanov, conocido como Romanov Light en Telegram, fue uno de los primeros en manifestar su descontento. En una publicación del pasado 27 de febrero, cuestionó la posible llegada de un contingente militar compuesto por fuerzas de países de la OTAN, incluida Francia, que ayude a mantener la paz en Ucrania. "Como resultado del acuerdo, se desplegarán bases de la OTAN en Ucrania. Un resultado genial", ironizó.

Varios medios rusos, según el Miami Herald, también han recogido el malestar que se ha extendido entre estos blogueros expertos en las fuerzas armadas, a quienes define como "patriotas de salón", haciendo referencia a un vídeo propagandístico que sigue circulando en canales prorrusos de Telegram en el que se ridiculiza a estas voces al posicionarse en contra de un posible acuerdo con Estados Unidos.

El Kremlin, por su parte, está intentando maquillar estas negociaciones con Trump como una victoria estratégica. Según Verstka, fuentes cercanas al gobierno ruso aseguran que se han dado instrucciones a los medios estatales para presentar al presidente de Estados Unidos como "un hombre oprimido tanto en casa como en Europa", quien ha sido "sabio como para responder a la mano tendida de Rusia". Sin embargo, desde el Kremlin han rechazado estas acusaciones, asegurando que no se han emitido directivas específicas sobre cómo cubrir las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

El presidente Putin, mientras tanto, ha advertido sobre "fuerzas" que buscan socavar las negociaciones. Además, ha sugerido que permitiría a Trump acceder a metales raros en las regiones anexionadas de Ucrania y se ha mostrado abierto a la presencia de fuerzas de paz europeas en el país. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) respaldó estas informaciones en su último análisis, señalando que el Kremlin está decidido a "manipular a Trump y dividir a Occidente".

En redes sociales, las reacciones tampoco se han hecho esperar. El exviceministro de Asuntos Internos de Ucrania, Anton Gerashchenko, escribió en X (antes Twitter): "Los 'Z-blogueros' rusos siguen resentidos con las negociaciones y dicen que el 'acuerdo vergonzoso'. Pero a los propagandistas rusos ya se les ha instruido para convencer al pueblo de que esto es una victoria".

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, confirmó que se están preparando los detalles para un encuentro entre Putin y Trump, aunque aún no se ha fijado fecha ni lugar. El desafío para el Kremlin será ahora convencer a una población acostumbrada a la retórica belicista de que un acuerdo con EEUU y Ucrania no es una traición, sino una jugada maestra. Algo que, según los críticos, podría no ser tan fácil.