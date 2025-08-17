Familiares de rehenes israelíes instalarán tiendas de campañas en la frontera con Gaza durante la huelga de este domingo contra Netanyahu
La huelga, programada para este domingo, se espera que cuente con cerca de un millón manifestantes, que llevarán a cabo todo tipo de actividades y protestas.
Durante este domingo tendrá lugar en Israel una huelga multitudinaria con la que los familiares de los rehenes secuestrados por Hamás pretenden incrementar la presión contra Netanyahu y el Ejecutivo israelí para que pongan fin al asedio y la guerra en Gaza y devuelvan así a sus familiares a casa.
La movilización, que se espera que sea muy secundada estará marcada por varios actos que, más que simbólicos, parece que podrían someter a una presión mucho mayor al gobierno de Netanyahu. Según anunciaron los convocantes y algunos de los manifestantes, esta prevista una acampada con tiendas de campaña en la frontera con Gaza, algo inédito hasta la fecha.
Esta iniciativa fue comunicada a través de un escrito por el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, tal y como apunta el The Times of Israel. En el medio israelí apuntan que la "tozudez" del Gobierno de Netanyahu obliga a los familiares a "intensificar la lucha y hacer todo lo posible para recuperar" a sus seres queridos.
La huelga, que comenzó a primera hora de este domingo, ya cuenta con numerosas personas, que se están manifestando con altavoces y bloqueando las carreteras que llevan a las principales ciudades del país hebreo, como Tel Aviv.
En total, se espera que la convocatoria cuente con cerca de un millón de personas, que se concentrarán en torno a la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, siendo esta solo una de las muchas 'actividades' y protestas programadas durante el día, y que en principio, culminará con una concentración frente al cuartel militar de Kirya ya por la tarde.