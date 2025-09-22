Francia se sube al carro y reconoce oficialmente el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU

Francia se sube al carro y reconoce el Estado de Palestina ante los países de la ONU. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza oficialmente este martes, y ante la mirada de los líderes mundiales, el presidente de la República, ha hecho oficialmente el reconocimiento. "Ha llegado el momento de la paz", ha asegurado. En el momento en que Macron ha declarado el reconocimiento, la sala se ha levantado entre aplausos.

"Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad". "Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno", recordó Macron.

Asimismo, el presidente ha aseverado que "es una derrota para Hamás, al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel", subrayó.

El paso dado por Francia es muy importante por varias razones: Francia tienen la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una de las principales economías del planeta.

En cualquier caso, Macron ha condicionado la apertura de una embajada en Palestina a la "liberación de los rehenes" y a que se alcance un acuerdo de alto el fuego. "Nada será posible sin que las autoridades israelíes asuman plenamente nuestra renovada ambición de lograr finalmente una solución de dos Estados", ha planteado. Una vez logrado, se pondría en marcha un plan de reconstrucción de la Autoridad Palestina en "un marco renovado", ha explicado Macron, que ha ofrecido la colaboración de Francia para una misión internacional de estabilización y para formar y financiar las fuerzas de seguridad palestinas.

La decisión ha sido una batalla para Macron, que ha arrastrado a una decena de países más —con el Reino Unido como el más destacado— a emprender el mismo camino, y a los que este lunes ha citado uno por uno: "Por España, Irlanda, Noruega y Eslovenia". En total, "142 países optan por la paz" y no la guerra, aunque, dijo el presidente francés para terminar su alocución, tras recordar el asesinato de Isaac Rabin, uno de los artífices de los Acuerdos de Oslo de 1993, "la paz es mucho más exigente y difícil que todas las guerras, pero ha llegado el momento".