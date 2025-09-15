Israel prepara la toma de la Ciudad de Gaza: fuertes bombardeos y acercamiento de tropas en las inmediaciones

Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Ciudad de Gaza y ha movilizado a sus tanques y tropas para acercarse al gran enclave urbano en la Franja. Según medios locales, se trataría de un paso previo para avanzar hacia la toma de un núcleo que lleva meses en el foco de Netanyahu, que ya ordenó su futura conquista y el lanzamiento de una orden de evacuación masiva, bajo el reproche de la comunidad internacional.

De acuerdo con las cabeceras The Times of Israel y Haaretz, en la noche del lunes al martes se están sucediendo los ataques de helicópteros, drones y otros sistemas con explosivos para debilitar, aún más, las muy débiles resistencias en el único gran núcleo gazatí que resiste a la invasión.

En paralelo, detallan las fuentes, las tropas van ganando posiciones en su acercamiento a la ciudad, con una columna de tanques adentrándose especialmente por el noroeste.

Alli se refugian, según diversos análisis, cerca de 650.000 palestinos del millón observado semanas atrás, muchos de ellos procedentes de otras localidades ya arrasadas. La cifra se ha ido reduciendo ante las salidas masivas de una parte de la población a medida que Israel intensificaba su acoso y derribo contra Ciudad de Gaza.

Los movimientos de esta noche de lunes al martes no son en absoluto nuevos, aunque sí relevantes por la intensidad detectada. Desde el anuncio del plan de conquista, los ataques aéreos se han multiplicado, sumando decenas de muertos y de infraestructuras clave destruidas jornada tras jornada. Entre el domingo y el lunes, apunta EFE, Tel Aviv derribó seis torres residenciales y hasta una universidad.

Al respecto de los ataques de este lunes, el Haaretz, periódico de signo contrario al Gobierno de Netanyahu, detalla que ya son "miles los ciudadanos que huyen de Gaza" al recibir avisos de los nuevos ataques por parte de las FDI hebreas, que insistentemente recuerdan la orden de evacuación lanzada sobre la capital.

En paralelo, los familiares de los secuestrados aún en manos de Hamás, de los que se cree que 22 permanecen con vida, han exigido el fin de las operaciones en Ciudad de Gaza, lanzando un desesperado mensaje al Gobierno israelí.

Los rehenes de Hamás, en el foco

El Foro de las Familias de los Rehenes ha apuntado que esta "podría ser la última noche en la vida de los rehenes que difícilmente aún sobreviven", así como la última noche con posibilidades de "localizar y retornar los cuerpos de los rehenes asesinados para su pertinente entierro", reza el comunicado.

Sobre el posible papel de los rehenes, Donald Trump ha puntualizado de inmediato que "acabo de leer que Hamás ha desplazado a los rehenes a la superficie para utilizarlos como escudos humanos". ""Espero que los líderes de Hamás sepan en lo que se están metiendo si hacen algo así. Es una atrocidad humana como se han visto pocas antes. No permitan que esto pase o todas las 'apuestas' se retirarán. ¡Liberen a todos los rehenes ya!", ha urgido en su red social.