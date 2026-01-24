Giorgia Meloni responde a Trump y sus polémicas declaraciones sobre Afganistán y le recuerda que la OTAN fue la primera que ayudó a EEUU en el 11S

Hasta la líder ultraderechista italiana, Giorgia Meloni, ha tenido que leerle la cartilla a Trump. La mandataria ha querido responder las declaraciones del republicano, afirmando que los aliados de la OTAN no se quedaron atrás en Afganistán, tal y como el estadounidense afirmó hace unos días, y que de hecho, la única vez que se activó el artículo 5 de la OTAN fue para ayudar a su país, cuando el atentado del 11S.

"El gobierno italiano se sorprendió al enterarse de las declaraciones del presidente Trump de que los aliados de la OTAN se habían "quedado atrás" durante las operaciones en Afganistán", ha afirmado en 'X', donde ha querido recordarle al republicano que "tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la OTAN activó el Artículo 5 por primera y única vez en su historia: un acto extraordinario de solidaridad con Estados Unidos".

"En esa operación masiva contra quienes alimentaban el terrorismo, Italia respondió de inmediato junto con sus aliados, desplegando miles de tropas y asumiendo la plena responsabilidad del Comando Regional Oeste, una de las áreas operativas más importantes de toda la misión internacional", ha continuado la italiana, que ha querido explicar la contribución que hizo su país en esta cuestión.

"A lo largo de casi veinte años de compromiso, nuestra nación ha soportado un coste indiscutible: 53 soldados italianos muertos y más de 700 heridos mientras participaban en operaciones de combate, misiones de seguridad y programas de entrenamiento para las fuerzas afganas", ha asegurado, antes de criticar que "por esta razón, las declaraciones que minimizan la contribución de los países de la OTAN en Afganistán no son aceptables, especialmente si provienen de una nación aliada".

"Italia y Estados Unidos están unidos por una sólida amistad, basada en valores compartidos y una colaboración histórica, aún más necesaria ante los numerosos desafíos actuales. Pero la amistad exige respeto, condición fundamental para seguir garantizando la solidaridad que sustenta la Alianza Atlántica", ha sentenciado finalmente la italiana en la publicación, donde en apenas dos horas ha conseguido más de medio millón de reproducciones.