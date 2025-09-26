Graban en vídeo la aparición de los drones no identificados en los aeropuertos de Dinamarca

Durante la noche del miércoles al jueves, se registraron múltiples avistamientos de drones no identificados en al menos cuatro aeropuertos de Dinamarca, entre ellos el de Aalborg, uno de los más grandes del país y que también funciona como base militar. Los incidentes obligaron a suspender el tráfico aéreo durante varias horas y desataron una investigación en colaboración con los servicios de inteligencia daneses.

El primer avistamiento fue reportado a las 22:44 (hora finlandesa), mientras que el último se produjo a las 01:54 horas. El aeropuerto de Aalborg se reabrió al tráfico aproximadamente a las 04:15 horas. La policía señala a Helsingin Sanomat que "los drones sobrevolaron una amplia zona y su vuelo duró al menos un par de horas".

Aunque se detectaron tres de estos dispositivos en tierra con las luces encendidas, las autoridades no lograron interceptarlos. "Cuando se celebró una rueda de prensa sobre el asunto después de la 1 de la madrugada, los drones seguían activos", informaron fuentes policiales.

Varios usuarios han distribuido vídeos de uno de estos drones sobrevolando Aalborg. "Anoche, otro aeropuerto danés se vio obligado a cerrar debido al avistamiento de otra bandada de "misteriosos drones". (Se avistaron muchos, sobrevolando y volando durante muchas horas, pero solo se puede ver uno de ellos en este vídeo)", escribió el ilusionaista Uri Geller en su cuenta de X.

Además de Aalborg, se reportaron incidentes similares en los aeropuertos de Esbjerg, Sønderborg y la base aérea de Skrydstrup, que alberga aviones de combate. También el aeropuerto de Billund, cercano a Legoland, cerró temporalmente su espacio aéreo el jueves por la mañana. Los hechos guardan similitudes con los disturbios con drones que forzaron el cierre del aeropuerto de Copenhague el lunes anterior.

Motivos desconocidos

Las autoridades han descartado la participación de drones comerciales, privados o de aficionados, al considerar que rastrear esos dispositivos suele ser relativamente sencillo. "No hay indicios de ello en los casos de Aalborg o Copenhague", afirmó la policía, que también reconoció no tener aún confirmación sobre la conexión entre los diferentes incidentes.

La identidad y los motivos de los operadores de los drones siguen siendo un misterio. Aunque la policía no descarta que se trate de una broma, la principal sospecha apunta a Rusia, debido a recientes violaciones del espacio aéreo en Polonia y Estonia.

"La policía está cooperando con el servicio de inteligencia PET, las Fuerzas de Defensa Danesas y otras partes nacionales y extranjeras", aseguraron las autoridades, que también confirmaron estar preparadas para derribar drones si se considera seguro, aunque hasta el momento no lo han logrado.

