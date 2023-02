Guerra en Ucrania hoy, última hora de Putin, Zelenski y los ataques en directo

Un expresidente ruso asegura que armar a Ucrania nos lleva al "apocalipsis"

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, advirtió hoy a Occidente de que continuar armando a Ucrania llevará a un apocalipsis, en un artículo publicado este lunes en el periódico Izvestia.



"Nuestros enemigos hacen precisamente eso (armar a Ucrania) sin comprender que sus objetivos conducen a un fiasco total, al fracaso, a que todos pierdan, a un apocalipsis", escribió Medvédev, quien fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012. Entonces, agregó, "habrá que olvidarse de la anterior vida durante siglos, hasta que los humeantes escombros dejen de emitir radiación".



Medvédev señaló que en Occidente persiste la "ilusión febril de que después de acabar sin un solo tiro con la Unión Soviética podrán sin grandes problemas enterrar a la Rusia de hoy", Según el exmandatario, se trata de un "error extremadamente peligroso".



"Si realmente se pone en cuestión la existencia de Rusia, esto no se resolverá en el frente ucraniano, sino junto con el asunto de la ulterior existencia de la civilización humana", recalcó Medvédev, para añadir: "No necesitamos un mundo sin Rusia".



Al mismo tiempo, el exmandatario aseguró que Rusia no permitirá que los acontecimientos tomen ese rumbo. "Y no estamos solos en este afán. Los países occidentales y sus satélites suman solo el 15% de la población del planeta. Somos muchos más y mucho más fuertes", añadió.