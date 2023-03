Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de la batalla de Bajmut

EEUU niega las acusaciones del presidente mexicano sobre la destrucción del Nord Stream

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre ha negado en una rueda de prensa las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en las que acusaba a Estados Unidos de destruir el gasoducto Nord Stream y de intentar "arruinar" la candidatura de Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de 2024.



AMLO ha declarado en los últimos días que el problema de consumo de la droga fentanilo es un problema estadounidense, no mexicano, pero Jean-Pierre ha asegurado que se trata de un "problema global". "El tráfico de drogas ilícitas está causando daños en la sociedad, muertes innecesarias y sufrimiento, y no solo aquí, también en México", ha afirmado la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca.



El presidente mexicano también ha tachado de "mentiroso" al Departamento de Estado de Estados Unidos por su informe de Derechos Humanos sobre México en el que se señala directamente al mandatario por desacreditar a periodistas y activistas. Además, les ha acusado de creerse el "gobierno del mundo" y de hipocresía por hablar de "periodismo y libertad" mientras tienen detenido al fundador de Wikileaks, Julian Assange.



Por su parte, el viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, ha manifestado que su país no intenta ocultar sus problemas internos "bajo la alfombra" y que estos informes, que en el caso de México denuncian corrupción y asesinatos institucionales, intentan promover los principios de "justicia, libertad y la paz mundial". Sin embargo, Jean-Pierre ha declarado que Estados Unidos ve en México un "socio vital" y que esperan seguir mejorando las relaciones entre ambos países.