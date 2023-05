Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los bombardeos

Rafael Mariano Grossi, el pasado 1 de septiembre, durante una visita a la central ucraniana de Zaporiyia.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció esta pasada noche que fijó cinco grandes principios que tanto Ucrania como Rusia deberán respetar para garantizar la seguridad de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa y actualmente en manos del Ejército ruso. Así lo comunicó el jefe del OIEA, el argentino Rafael Grossi, al Consejo de Seguridad de la ONU, ante el cual advirtió nuevamente de que la situación de Zaporiyia es "extremadamente frágil y peligrosa".



Esos principios, según dijo Grossi, son los siguientes: no lanzar ningún tipo de ataque contra la planta, que esta no se use para almacenar armas pesadas o tropas con capacidad ofensiva, que no se ponga en riesgo el suministro eléctrico a la instalación, que se protejan todas sus estructuras, sistemas y componentes esenciales y que no se haga nada que mine estos compromisos.