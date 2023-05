Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los combates en Bajmut y los bombardeos

Sale al mercado un arma poderosa 'made in Spain': letal hasta a 300 kilómetros

Fruto de la colaboración entre la industria armamentística israelí y española, un nuevo armamento se fabricará en España. Se trata de los resultados llegados a través de la alianza de las empresas españolas Escribano M&E y Expal para desarrollar el programa Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (Silam) del Ejército de Tierra, que será presentada en la feria Feindef esta semana, según ha publicado La Razón.



En su estand conjunto exhibirán esta clase de armamento montado sobre un camión 8x8 Iveco. ¿Qué es el Silam? A grandes rasgos, se trata de una batería capaz de lanzar múltiples cohetes similar a una de las armas que marcó un antes y un después en la guerra de Ucrania, el HIMARS.



En este caso, el Silam toma como base el sistema PULS (Precise and Universal Launching System) de la firma israelí Elbit. Se trata de un arma versátil, que contaría con un alcance de 40 a 150 kilómetros si lo que se emplean son cohetes Accular y Extra, respectivamente. No obstante, también se presenta letal a distancias mayores, si lo que se cargan son Predator Hawk. Puede alcanzar objetivo hasta a 300 kilómetros.



A mayores, ambas empresas españolas también trabajan codo a codo en otros programas relacionados que supondrán una mejora del arsenal del Silam, como el de munición guiada.



Tal y como recoge el citado diario, el Ministerio de Defensa cuenta con una previsión de 22 millones de euros para lanzar el programa en el presupuesto de este ejercicio. Con todo, el objetivo sería el de destinar unos 290 millones de euros entre 2023 y 2028. Cabe destacar que España ha visto reducidas sus capacidades con este tipo de armamento, ante la retirada del sistema Teruel.