Guerra Ucrania Rusia en directo: la última hora de los combates y Bajmut

Los vecinos de España se apuntan al plan de los F-16 para Ucrania



Portugal no se plantea por el momento enviar cazas F-16 a Ucrania porque no tiene aviones disponibles, pero está abierto a dar formación a pilotos ucranianos sobre el manejo de este tipo de aeronaves. "En este momento no está encima de la mesa la donación de F-16 a Ucrania", dijo ayer el ministro de Exteriores de Portugal, João Gomes Cravinho, en declaraciones a medios portugueses a la salida de la reunión de los cancilleres de la Unión Europea realizada en Bruselas.



Portugal "no tiene un número ilimitado de aviones", sólo los "necesarios" para cumplir con sus "obligaciones nacionales" y en el seno de la OTAN, por lo que en este momento no se plantea enviar aeronaves. Sin embargo, está "abierto" a la posibilidad de dar formación en el manejo de los cazas. ”Tenemos pilotos y formadores muy buenos y están disponibles para trabajar con compañeros de otros países, como Dinamarca u Holanda, que también tienen F-16 para dar formación a pilotos ucranianos", señaló.