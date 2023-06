Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de la contraofensiva y ataques

El ministro de Defensa británico descarta su candidatura a nuevo secretario general de la OTAN

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, ha descartado este miércoles su candidatura a nuevo secretario general de la OTAN durante una entrevista con The Economist. "No va a suceder", ha declarado Wallace, que además ha opinado que Estados Unidos desea que el actual mandatario de la alianza, Jens Stoltenberg, siga en el puesto un año más.



Además, ha afirmado que la Casa Blanca prefiere a un primer ministro y que llegó a tantear al mandatario de Países Bajos, Mark Rutte, oferta que ha rechazado en dos ocasiones.



Otra de las favoritas al puesto, según el político británico, fue la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; "pero Dinamarca está muy lejos de cumplir el objetivo de la OTAN de gastar el 2 por ciento del PIB en Defensa, lo que irrita a muchos países de Europa del Este que sí lo hacen". "Quien obtenga el puesto tendrá que lidiar con mucho problemas sin resolver en la OTAN", ha advertido Wallace, en referencia a que muchos países no han llevado a cabo el objetivo de dedicar hasta el 2 por ciento del PIB a Defensa.



"(El nuevo sucesor) tendrá que complacer tanto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, como al presidente de Estados Unidos, Joe Biden", ha asegurado Wallace, y ha explicado que, mientras que Washington pide a la Alianza Atlántica confrontar a China, Macron pretende obtener una mayor "autonomía estratégica europea".