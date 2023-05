Guerra Ucrania Rusia: última hora en directo de los combates y Bajmut

El Pentágono avisa que el uso de los F-16 por parte de Ucrania no será inmediato



El Pentágono aseguró ayer que la formación de pilotos ucranianos en el manejo de aviones de combate F-16 aún no ha comenzado. Además, consideró que su uso por parte de las fuerzas ucranianas no será inmediato y por tanto no servirá para la contraofensiva a corto plazo. El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, el general de brigada Pat Ryder, explicó que el uso de los F-16 "no será relevante" en la contraofensiva ucraniana a corto plazo porque su entrega forma parte del "compromiso a largo plazo" con Ucrania.



También recalcó que aún no ha comenzado la formación de pilotos ucranianos sobre el manejo de esos cazas. "No me consta que haya comenzado ningún entrenamiento", dijo Ryder, quien explicó que los detalles para esta formación se están ultimando y confirmó que se hará en distintos países europeos, fuera de Ucrania.