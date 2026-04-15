Frenazo diplomático: EEUU e Irán aplazan su reencuentro negociador pese a la promesa de Trump para "este jueves"

Donald Trump prometía noticias importantes "en dos días" y el plazo se cumplía este jueves. Pero sus planes se han topado con la realidad y de momento EEUU e Irán no retomarán tan inmediatamente sus negociaciones.

Fuentes internas de las conversaciones han adelantado a EFE que el esperado 'segundo capítulo' de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán no se celebrarán "ni jueves ni viernes" y parecen dirigirse ya a la próxima semana.

La Casa Blanca transmite "buenas expectativas" al respecto de las futuras negociaciones en persona, pero la propia portavoz admite que "nada es oficial".

Preguntada en la rueda de prensa de este miércoles, Karoline Leavitt ha reconocido que EEUU "seguimos comprometidos" con unas conversaciones que avanzan aunque sin detallar en qué exactamente. Un día antes, el propio Donald Trump admitía en una entrevista a The New York Post que se estaban logrando "progresos" pero "un poco lentos".

Era Trump quien emplazaba a la posible 'vuelta a la mesa' de negociación a partir de este jueves, algo que Irán nunca confirmó. Tampoco ahora, aunque no ha llegado respuesta oficial del régimen de los ayatolás.

Todo sigue en el aire, más allá de cierta coincidencia en que las negociaciones se retomarán más pronto que tarde. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta si volverán a tener lugar en Islamabad, capital de una Pakistán que está ejerciendo de mediador entre EEUU e Irán.

Trump coqueteaba este martes con la posibilidad de llevárselas a un lugar "más céntrico... Europa, tal vez". Y sin aclarar nada, horas más tarde su portavoz insistía en el "gran papel" de Pakistán aunque no daba por seguro que el país asiático fuera la sede de la segunda ronda de contactos directos.

A falta de sentarse las dos partes enfrentadas, lo que siguen son los contactos indirectos, siempre con Pakistán como intermediario en un caudal constante de 'ofertas', avisos y escenarios hipotéticos. Al respecto del actual, una fuente conocedora añadía a EFE que "la situación sigue siendo fluida, si bien ambas partes están todavía muy alejadas en los temas centrales".

En paralelo a una negociación en vías de retomarse, la portavoz de la Casa Blanca ha recalcado que el bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz a los barcos 'colaboradores' de Irán "se va a mantener hasta que los barcos de otras naciones puedan entrar y salir de puertos iraníes".