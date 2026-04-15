Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Frenazo diplomático: EEUU e Irán aplazan su reencuentro negociador pese a la promesa de Trump para "este jueves"
Global
Global

Frenazo diplomático: EEUU e Irán aplazan su reencuentro negociador pese a la promesa de Trump para "este jueves"

El presidente de EEUU daba por hecho que "este jueves" habría una nueva ronda. Ahora la propia Casa Blanca se resiste a hablar del nuevo plazo, mientras fuentes conocedoras emplazan a la próxima semana.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, en una rueda de prensa junto con Pete Hegseth
Donald Trump, en una rueda de prensa junto con Pete HegsethAnadolu via Getty Images

Donald Trump prometía noticias importantes "en dos días" y el plazo se cumplía este jueves. Pero sus planes se han topado con la realidad y de momento EEUU e Irán no retomarán tan inmediatamente sus negociaciones

Fuentes internas de las conversaciones han adelantado a EFE que el esperado 'segundo capítulo' de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán no se celebrarán "ni jueves ni viernes" y parecen dirigirse ya a la próxima semana.

La Casa Blanca transmite "buenas expectativas" al respecto de las futuras negociaciones en persona, pero la propia portavoz admite que "nada es oficial". 

Preguntada en la rueda de prensa de este miércoles, Karoline Leavitt ha reconocido que EEUU "seguimos comprometidos" con unas conversaciones que avanzan aunque sin detallar en qué exactamente. Un día antes, el propio Donald Trump admitía en una entrevista a The New York Post que se estaban logrando "progresos" pero "un poco lentos".

Era Trump quien emplazaba a la posible 'vuelta a la mesa' de negociación a partir de este jueves, algo que Irán nunca confirmó. Tampoco ahora, aunque no ha llegado respuesta oficial del régimen de los ayatolás. 

Todo sigue en el aire, más allá de cierta coincidencia en que las negociaciones se retomarán más pronto que tarde. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta si volverán a tener lugar en Islamabad, capital de una Pakistán que está ejerciendo de mediador entre EEUU e Irán.

Trump coqueteaba este martes con la posibilidad de llevárselas a un lugar "más céntrico... Europa, tal vez". Y sin aclarar nada, horas más tarde su portavoz insistía en el "gran papel" de Pakistán aunque no daba por seguro que el país asiático fuera la sede de la segunda ronda de contactos directos.

A falta de sentarse las dos partes enfrentadas, lo que siguen son los contactos indirectos, siempre con Pakistán como intermediario en un caudal constante de 'ofertas', avisos y escenarios hipotéticos. Al respecto del actual, una fuente conocedora añadía a EFE que "la situación sigue siendo fluida, si bien ambas partes están todavía muy alejadas en los temas centrales".

En paralelo a una negociación en vías de retomarse, la portavoz de la Casa Blanca ha recalcado que el bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz a los barcos 'colaboradores' de Irán "se va a mantener hasta que los barcos de otras naciones puedan entrar y salir de puertos iraníes".

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos