Guerra de Ucrania-Rusia en directo: última hora de Putin, Zelenski y el conflicto hoy

La defensa aérea rusa derriba dos drones ucranianos sobre Crimea

Los sistemas de defensa aérea rusos han derribado dos vehículos aéreos no tripulados (UAV) de ala fija ucranianos sobre Crimea, ha dicho el Ministerio de Defensa ruso.



"De la noche a la mañana, los intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista contra objetivos en Rusia utilizando vehículos aéreos no tripulados de ala fija fueron frustrados. Los sistemas de defensa aérea en servicio eliminaron dos vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre la República de Crimea", ha asegurado la institución y lo ha recogido la agencia Tass.



Rusia lleva más de 20 meses librando una guerra a gran escala contra la vecina Ucrania. En su defensa contra la invasión rusa, Ucrania ha bombardeado repetidamente el territorio ruso. Sin embargo, el número de víctimas y daños es insignificante en comparación con las muertes y los daños que los ataques rusos han causado en las ciudades ucranianas.