Trump advierte que el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" sin la aprobación de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, no para de realizar amenazas, esta vez con el nuevo líder iraní, aún desconocido.

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió este domingo de que el futuro líder supremo de Irán no podrá mantenerse en el poder sin el visto bueno de Washington. Sus declaraciones llegan en un momento de máxima tensión tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei durante la ofensiva militar lanzada por EEUU e Israel.

"Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho", afirmó Trump en declaraciones a la cadena estadounidense ABC.

Las palabras del mandatario llegan el mismo día en que las autoridades religiosas iraníes confirmaron que ya han elegido al sucesor de Jamenei, aunque han decidido no revelar todavía su identidad.

"Lo que queremos es asegurarnos de que no tengamos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear", señaló.

El presidente estadounidense también dejó abierta la puerta a aceptar a un candidato vinculado al propio Jamenei si cumple determinadas condiciones. "Si acaba siendo un buen líder, y hay muchas personas cualificadas para ello", añadió.

Trump ya había reconocido días atrás que algunos posibles sucesores aceptables para EEUU murieron durante la ofensiva militar.

Las quinielas para suceder a Jamenei

La muerte del líder supremo ha abierto una delicada sucesión dentro del sistema político iraní, donde el ayatolá ocupa el cargo más poderoso del país.

Entre los nombres que suenan como posibles sucesores figuran:

Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá fallecido.

Asghar Hijazi, asesor cercano del líder supremo.

Ali Larijani, ex presidente del Parlamento.

Sadiq Larijani, influyente clérigo y ex jefe del poder judicial.

Hasán Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini.

El sistema político iraní establece que el líder supremo debe ser elegido por la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por clérigos que supervisa el liderazgo religioso y político del país.