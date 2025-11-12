Hallados miles de cartuchos de munición de la Segunda Guerra Mundial al construir una autopista

La ruta de Kokoda señala el camino a través de la selva por donde lucharon las fuerzas australianas y japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Imagen de archivo.

La construcción de una autopista en el sur de Polonia ha permitido el hallazgo de decenas de miles de cartuchos de munición pertenecientes a la Segunda Guerra Mundial. Según ha informado la cadena polaca TVP Mundo la munición hallada pertenece a la batalla de Duklapas, una de las más sanguinarias del conflicto.

Junto con la munición, los investigadores también encontraron 10 bombas aéreas, 88 proyectiles de mortero, 285 proyectiles de artillería, varias minas antipersona, lanzacohetes e incluso espoletas. Aquellos explosivos que no habían sido detonados fueron destruidos o retirados por un equipo de expertos en desactivación de explosivos.

La construcción de este tramo de autopista comenzó en julio de este año y según el cronograma se espera que las obras finalicen por completo en el segundo trimestre de 2027. La primera fase incluyó cuestiones como operaciones de reconocimiento del terreno o la desactivación de bombas.

La batalla de Duklapas, la cual formaba parte de la operación Carpatho-Dukla, se prolongó desde el 8 de septiembre al 30 de noviembre de 1944. En total, se estima que durante esta batalla al menos 70.000 bajas en el lado alemán y 120.000 muertos en el bando soviético y checoslovaco. A día de hoy la zona donde se ha encontrado todo este arsenal de la II.G.M se conoce como el "valle de la muerte" y su historia sigue atrayendo a todos sus habitantes, así como a los aficionados de la historia.