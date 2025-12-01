Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Iberia cancela sus operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre

Además, prorroga la suspensión que acordó el sábado 29 de noviembre tras la alerta de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos. 

Redacción HuffPost
Un avión de Iberia en una imagen de archivo.Europa Press

Iberia ha cancelado sus operaciones hacia Venezuela hasta el 31 de diciembre, siguiendo la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), y prorroga así la suspensión que acordó el sábado 29 de noviembre tras la alerta de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre la inestabilidad en el país y en el sur del Caribe.

Según han informado a EFE fuentes de la aerolínea, su intención es retomar los vuelos a Venezuela "en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad".

