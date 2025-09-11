Imágenes satelitales muestran lo que podría ser la futura nueva base militar del aliado europeo de Putin

Unas imágenes satelitales captadas por Planet Labs han mostrado lo que parece ser la construcción de una futura nueva base militar por parte del mayor aliado de Vladímir Putin: Bielorrusia.

Periodistas especializados de Radio Liberty aseguran que esa instalación, situada al sur de Minsk, podría albergar el sistema ruso de misiles balísticos Oreshnik, al que Putin ha catalogado como imparable.

De hecho, Rusia ya confirmó que el pasado mes de noviembre probó ese misil balístico de alcance intermedio en un ataque contra Ucrania e informó de que el sistema se desplegaría en Bielorrusia

Desde la Red Internacional de Acción Estratégica para la Seguridad (iSans) han indicado a Newsweek que se encuentran observando esa base militar ubicada en las proximidades de la capital bielorrusa.

En ese sentido, iSans ha señalado que en estos momentos no existen datos suficientes para afirmar que en Bielorrusia se esté construyendo una base con capacidad de acoger armas nucleares, no obstante, sí que expresan que "no se puede descartar por completo".

Este viernes da comienzo el ejercicio militar Zapad 2025

La relación entre Rusia y Bielorrusia es muy cercana, especialmente en el ámbito militar. Precisamente este viernes dará comienzo el ejercicio militar Zapad 2025, las mayores maniobras rusas de todo el año y en las que el país presidido por Aleksandr Lukashenko estará muy presente.

En concreto, está previsto que el ejercicio Zapad 2025 cuente con la participación de aproximadamente 30.000 soldados y que se prolongue hasta el próximo martes, 16 de septiembre.

Las maniobras se llevarán a cabo en diferentes lugares, algunos de ellos en territorio bielorruso, cerca del corredor de Suwalki, la que supone la única vía terrestre entre los países bálticos y Polonia.

Respecto a ese gran ejercicio militar, Lance Landrum, teniente general retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y exvicepresidente del Comité Militar de la OTAN, ha opinado que "creo que el objetivo es que Putin intente demostrar que sigue siendo fuerte y que la guerra en Ucrania no ha afectado a Rusia. Pero no creo que sea cierto".