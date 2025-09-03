Israel celebra la puesta en órbita de un satélite espía con amenazas: "Nuestros ojos sobre ellos"

Horas más tarde de la puesta en órbita del que ya es el líder de la nueva generación de satélites espía de Israel, el Ofek 19, el Gobierno israelí ha dejado claro que no le temblará el pulso a la hora de utilizar sus servicios. Y eso se ha traducido en una serie de declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que no ha dudado en aprovechar la celebración para dejar una retahíla de amenazas.

Con la firma de la empresa estatal Israel Aerospace Industries (ISRAI.UL) y envuelto en el previsible halo de misterio que rodea a la carrera espacial de un país, el Ofek 19 ha sido descrito por Katz como un "logro al máximo nivel global", destacando que "pocos países tienen estas capacidades" -y menos tienen el apoyo tecnológico de una potencia como EEUU a lo largo de la historia-.

Con todo, Katz ha advertido que "también supone un mensaje a todos los enemigos", sin mencionar a nadie en concreto, pero deslizando que "allá donde están, mantenemos en todo momento nuestros ojos sobre ellos, en cualquier situación". También ha dejado claro que el camino de los vecinos pasa por apoyar a Israel en el desarrollo de este tipo de tecnología, entre una afirmación que va desde una llamada a la cooperación a otra amenaza velada: "El mensaje a los pueblos de la región es que hay que cooperar con estas capacidades para un futuro común para todos".

¿Cómo es el último satélite espía de Israel?:

"Es un satélite de observación SAR (radar de apertura sintética) altamente avanzado con capacidades mejoradas". Esta es la parca descripción que ha ofrecido el Ministerio de Defensa de Israel en un comunicado sobre el lanzamiento del Ofek 19. Una vez superada la fase de lanzamiento "al entrar en la órbita terrestre, el satélite se someterá a una serie de pruebas específicas para evaluar su integridad y rendimiento".

Así, el satélite está equipado con una cámara electro-óptica de alta resolución, que puede fotografiar una extensión de 15 kilómetros cuadrados con cada toma -una instantánea satelital nada desdeñable- a una resolución de 50 centímetros y desde una altitud de 600 kilómetros. Su antecesor, el Ofek 16 fue lanzado al espacio en 2023, pero la realidad es que el primer Ofek puesto en órbita data de 1988.

Cabe destacar que este satélite, al igual que otros programas tecnológicos israelíes, ha sido lanzado desde un punto no revelado, en otro ejemplo más del secretismo al que las autoridades israelíes someten distintos ámbitos. Por ejemplo, nunca han admitido un programa nuclear, a pesar de que se estima que poseen entre 75 y 400 ojivas nucleares. No es de extrañar, puesto que uno de los mayores riesgos que entraña revelar detalles de una misión como la del lanzamiento podría incurrir en que otra potencia regional, como Irán, pudiese acabar haciéndose con la tecnología israelí o información sensible de ella.

En este sentido, y según recoge el Jerusalem Post, el lanzamiento del Ofek 19 provocó pánico en algunas zonas del país, donde civiles pensaron que se estaba lanzando un misil sin desplegar las alertas adecuadas. Todo ello en el contexto de la brutal campaña militar e invasión que Israel desplegó en la Franja de Gaza en respuesta a los atentados de Hamás del 7-O.

