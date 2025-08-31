Israel confirma el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida

Israel ha confirmado durante la tarde de este domingo el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, a consecuencia de un bombardeo que tuvo lugar el sábado en la ciudad de Gaza. Ha sido el ministro de Defensa del país hebreo, Israel Katz, el que ha comunicado la noticia.

Con un mensaje a través de su cuenta oficial de X, Kartz ha asegurado la defunción del hasta ahora portavoz de Hamás. "El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubeida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del Eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", ha afirmado el ministro israelí.

Este asesinato se suma al que se produjo el sábado en Yemen, cuando las FDI aseguraron haber matado al primer ministro hutí tras un ataque, lo que desde Israel se definió como un golpe duro a la línea de flotación de los hutíes.

En lo que respecta al ataque perpetrado ayer sobre Gaza y que se ha cobrado la vida de Obeida, Kartz ha querido felicitar al Ejército israelí y al Shin Bet, la agencia de inteligencia israelí. A ambos órganos le ha traskadado su reconocimiento por una "ejecución perfecta" en el bombardeo contra el barrio de Al Rimal.

Hay que destacar que el rostro de Obeida nunca había sido público, ya que siempre aparecía con el rostro cubierto, por lo que la complejidad de la misión era mayor. Sin embargo, el Ejército israelí consiguió acabar con él utilizando todos sus recursos humanos y técnicos.

En este sentido, y en un post publicado por Kartz en el que aparece la cara de Obeida, ha destacado que "con la intensificación de la campaña en Gaza, se encontrará con muchos más de sus cómplices en el crimen: los asesinos y violadores de Hamás.

La figura de Obeida era de gran relevancia para Hamás, ya que era la persona que comunicaba a través de vídeos, la postura de la organización terrorista respecto a las treguas, los hipotéticos tratados de paz, los destinos de los rehenes o las reuniones con mediadores, entre otros asuntos.

Esta baja se suma a las del líder de Hamás, que fue asesinado por las FDI el pasado 17 de octubre, Yahya Sinwar, considerado el hombre con más autoridad en Gaza y el encargado de diseñar los ataques del 7 de octubre de 2023 que dieron comienzo a los ataques y bombardeos israelíes en toda la Franja.