Israel mantendrá retenida dos días más a Reyes Rigo, la activista de la Flotilla acusada de morder a una funcionaria

Israel ha comunicado este miércoles que mantendrá retenida en el país hebreo durante dos días más (hasta el día 10 de octubre) a la activista de la Flotilla, Reyes Rigo, que fue detenida acusada de morder a una funcionaria cuando le realizaban un examen médico, según alegaron desde el Gobierno israelí.

La miembro de la misión humanitaria es la única que permanece en Israel tres días después de que el resto de sus compañeros regresara a Madrid en la noche del domingo. Desde ese día, han sido ya 48 los activistas españoles que han regresado a nuestro país, tras la llegada de otro grupo de 21 personas que llegaron este martes.

Y ahora ha sido un tribunal israelí el que ha confirmado que permanecerá en la ciudad de Beersheva hasta el próximo viernes. Este martes, una de las activistas que viajaba con Reyes, Alejandra Martínez, señaló que la última información que tuvieron sobre Rigo tuvo que ver con su detención con "extrema violencia" tras ser sacada de la habitación donde estaban todos los retenidos.

Desde el pasado sábado, el Gobierno de Israel comenzó a deportar a todos y todas las activistas, directamente desde Israel al primer grupo y desde Atenas tras hacer escala, en el caso del segundo que llegó a Madrid este martes.

En total, Israel arrestó a 145 personas que fueron interceptadas durante su trayecto hacia la Franja, donde tenían planeado entregar la ayuda humanitaria. Además, durante esta madrugada, otro grupo de activistas con españoles a bordo fue interceptado por las FDI en el mismo punto que las anteriores flotillas.