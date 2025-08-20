El ministro de Defensa israelí aprueba el plan para tomar Ciudad de Gaza y moviliza 60.000 reservistas más

Israel ha vuelto a hacer oídos sordo y tomará Ciudad de Gaza. Oídos sordos a la huelga general y a la movilización de cientos de miles de ciudadanos que volvieron a llenar las calles de Tel Aviv para demandar al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netayahu, a que dé marcha atrás a su plan para tomar y ocupar militarmente Ciudad de Gaza, a pesar de que supone el desplazamiento forzoso de un millón de refugiados palestinos y pone en serio peligro la vida de los rehenes del 7-O que permanecen con vida. Pero oídos sordos también a la decisión anunciada por Hamás de aceptar la propuesta de tregua y que EEUU todavía estaba negociando esta noche.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz -anteriormente de Exteriores-, ha aprobado en la madrugada de este miércoles, el visto bueno definitivo a la hoja de ruta que Netanyahu ha trazado para el enclave palestino. Una nueva operación militar que supondrá una ingente movilización de militares israelíes para apoderarse de la capital del enclave palestino y su mayor urbe. Además, el punto en el que malviven hacinadas la mayor parte de ciudadanos desplazados de otros sitios de la Franja.

Así lo ha adelantado la prensa local, como el periódico Maariv, que cifra en más de 60.000 los reservistas que serán movilizados en la que ya ha sido bautizada con la misma épica religiosa que la segunda fase de la anterior: Carros de Gedeón II. A esos reservistas se le remitirán hoy las órdenes, que comenzarán a recibir -con fecha de informe- en, aproximadamente, un plazo de dos semanas. A mayores, 70.000 reservistas que ya están desplegados verán hoy cómo son notificados de que su servicio militar ha sido prorrogado, al menos, entre 30 y 40 días más.

Con todo, esas cifras varían según la fuente. Tal y como ha recogido la agencia Reuters, citando a un alto funcionario israelí, serían unos 50.000 los reservistas israelíes que serán llamados a filas en los próximos días. Estos comenzarían a ser reclutados en torno al próximo mes, en septiembre. Sea como sea, todo esta listo para una última firma -protocolaria- mañana jueves, en el gabinete del Ejecutivo de Netanyahu.

¿En qué consistirá la operación 'Carros de Gedeón II'?

El plan para tomar Ciudad de Gaza tiene unos puntos delimitados, a pesar de las dudas del propio alto mando militar para poder materializarlo. En primer lugar está previsto una primera fase de 'evacuación' de la población civil, por parte de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel). Una de las cuestiones que más temor provocan y que organismos como las propias Naciones Unidas han advertido que se traducirá en una nueva masacre para los más desprotegidos.

Tras ese proceso de 'evacuación', la segunda fase consiste en lo que Israel denomina el asedio para acabar con la infraestructura de Hamás -uno de los argumentos que Netanyahu más ha repetido es que quiere acabar con el grupo insurgente y desarmarlo para entregar una futura Gaza a una autoridad en la que no esté la resistencia islámica-. Ese asedio incluirá ataques de artillería y bombardeos. Ninguna novedad respecto a los constantes ataques a los que someten a los palestinos. Posteriormente, se entraría en una tercera fase de 'maniobras', que supondría la entrada de militares israelíes en Ciudad de Gaza.

Cabe recordar que la propuesta de tregua aceptada ayer por Hamás incluye la aceptación de la entrega del Gobierno de la Franja de Gaza a una autoridad independiente supervisada por países árabes aliados -la milicia ocupa desde las elecciones de 2005, cuando se impusieron a Fatah, vinculado a la Autoridad Nacional Palestina (ANP)-. De momento, Israel ha ignorado por completo ese anuncio.

