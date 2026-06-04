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Muere un casco azul serbio y dos españoles resultan heridos por fuego de mortero en Líbano
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Muere un casco azul serbio y dos españoles resultan heridos por fuego de mortero en Líbano

Los dos militares españoles sufrieron contusiones en el incidente, que tuvo lugar anoche, según Defensa.

Redacción HuffPost
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Tropas irlandesas utilizan la mira de un arma antitanque Javelin en el Campamento Shamrock, cerca de la frontera con Líbano e Israel, el 26 de marzo de 2025.Niall Carson / PA Images via Getty Images

Dos cascos azules españoles han resultado heridos leves a consecuencia de la caída de morteros en la posición donde se encontraban en las inmediaciones de Marjayoun, en el sur del Líbano, que causó la muerte de otro soldado de la misión de paz de la ONU (FINUL), de nacionalidad serbia.

Los dos militares españoles sufrieron contusiones en el incidente, que tuvo lugar anoche, han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

El fallecido, cuya nacionalidad se desconoce, había también resultado herido de gravedad y poco después fue trasladado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde murió, según ha informado la FINUL. Los cascos azules españoles por los morteros fueron atendidos en una base de la misión internacional.

Defensa traslada apoyo a la FINUL

El Ministerio de Defensa ha publicado un mensaje en X en el que traslada todo el apoyo a los militares españoles desplegados en la misión en Líbano, tras el ataque de la pasada noche, así como la solidaridad al contingente serbio.

Redacción HuffPost
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