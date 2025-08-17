La carta íntegra de Melania Trump a Putin: "Al proteger la inocencia de los niños, servirá a la humanidad misma"

Melania Trump ha querido mandar un mensaje de paz a Vladímir Putin. Durante la cumbre ruso-estadounidense del pasado viernes en Alaska, Trump entregó a su homólogo ruso una carta en la que la primera dama le insta a proteger a los niños de la guerra. El presidente estadounidense ha publicado la misiva en su red social, Truth Social.

La carta íntegra recibida por el kremlin contiene el membrete y la firma de la primera dama. Además, Trump entregó personalmente la carta a Putin antes de su reunión y según la cadena estadounidense, inmediatamente la leyó mientras lo observaban las delegaciones estadounidense y rusa allí presentes.

La exmodelo eslovena ha explicado a Putin que los niños quieren "amor, posibilidades y seguridad ante el peligro" y le ha recordado las responsabilidades y deberes de los "padres" y los "líderes" para alimentar la "esperanza de la siguiente generación" más allá de la "comodidad de unos pocos".

"Un concepto simple, pero profundo. Señor Putin, como estoy segura que concuerda, es que los descendientes de cada generación empiecen su vida con una pureza, una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología", afirmó la primera dama, que le reclamó "restaurar" la situación de los menores en el conflicto.

"En el mundo de hoy, algunos niños se ven obligados a cargar con una risa silenciosa, intacta por la oscuridad que los rodea. Señor Putin, usted puede restaurar por sí solo esa risa melodiosa", concluye. "Protegiendo la inocencia de esos niños, hará más que solo servir a Rusia, usted servirá a la misma humanidad. Tal brillante idea trasciende toda división humana, y usted, es adecuado para implementar esta visión con un trazo de bolígrafo hoy. Ya es hora", terminó la misiva.

La reunión entre Trump y Putin este viernes en una base militar en Anchorage (Alaska) se cerró sin acuerdo para un alto el fuego en Ucrania. Posteriormente, el estadounidense cambió de posición y afirmó que la "mejor manera" de acabar con la guerra es "llegar directamente" a un acuerdo de paz duradero. Además, Zelenski viajará a Washington este lunes a La Casa Blanca junto a líderes europeos y de la OTAN.