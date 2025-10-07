La estación de tren remota en una isla que permaneció abierta por años para una sola pasajera

En la remota localidad de Engaru, en Hokkaido, la segunda isla más grande y la más septentrional de las cuatro principales de Japón, una pequeña estación de tren llamada Kyu-Shirataki permaneció operativa solo para atender a una estudiante.

La estación fue inaugurada en 1947 y operada por JR Hokkaido, pero con el tiempo cada vez menos gente fue haciendo uso de ella hasta quedar prácticamente abandonada. Por ello, en 2015 la compañía planteó su cierre, una medida que quedó retrasada por el bien de una estudiante de secundaria que dependía de la estación para ir cada día al colegio, según ha publicado el periódico británico Daily Express.

Kana Harada residía en una zona muy poco poblada, contaba con solo 36 residentes, por lo que era la única estudiante que usaba la estación para asistir a la escuela secundaria Hokkaido Engaru, ubicada aproximadamente a 35 kilómetros de distancia. Sin ella, Kana habría tenido que caminar 73 minutos.

JR Hokkaido decidió así mantenerla abierta hasta la graduación de Kan, que se celebró en marzo de 2016. La estación cerró entonces sus puertas para siempre, marcando el fin de una era de casi 70 años. La estructura y el andén de la estación fueron demolidos en octubre del año siguiente.

Para la despedida decoraron una pancarta de papel que decía: "Estación Kyu-shirataki, 69 años, gracias". También colocaron un ramo de flores en el banco de la estación y vieron llegar puntual por última vez el tren de las 4:53 con destino a Ashikawa.