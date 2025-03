La fría valoración de un analista militar al comparar la capacidad militar de España con Rusia: "No cuenta en una guerra"

Global Images Ukraine via Getty

Un reciente informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) sobre el gasto en defensa a nivel mundial ha captado la atención internacional. El analista militar Anders Puck Nielsen señala algunos titulares alarmantes, como el del Kyiv Independent, que, citando al Financial Times y el informe del IISS, afirmaba que "el gasto militar de Rusia supera al de toda Europa combinada".

Esta afirmación ha sido ampliamente replicada, pero Nielsen pone en duda su veracidad, especialmente cuando se compara con países como España. "Esa es, por supuesto, una afirmación muy dramática si se observa la situación geopolítica. Así que creo que vale la pena entrar en los números", comenta.

En 2024, el gasto de Rusia en defensa, ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA), fue de aproximadamente 462.000 millones de dólares, mientras que el gasto combinado de toda Europa (sin incluir a Ucrania) se situó en 457.000 millones de dólares.

"Eso, por supuesto, es dramático si el gasto en defensa de Rusia es mayor que el de toda Europa combinada, porque eso indica que Europa está en un gran problema. Los países que están cerca de Rusia no tendrían ninguna posibilidad contra una fuerza tan abrumadora. Pero también había algo en estos números que a mí no me parecía correcto", reflexiona el experto.

Al analizar más en profundidad los datos del IISS, ha concluido que el problema radica en cómo se comparan las cifras. El gasto de Rusia se ajusta al poder adquisitivo, lo que significa que el monto se multiplica por un factor para reflejar el costo relativo de los bienes y servicios dentro de Rusia. En cambio, el gasto de Europa se presenta en términos nominales, sin tener en cuenta las diferencias en el costo de vida entre las naciones.

Este enfoque da una imagen engañosa del poderío militar de Rusia, ya que la realidad es que el costo de vida en Rusia es significativamente más bajo que en muchos países de Europa. De hecho, si se ajustara el gasto de defensa europeo por PPA, la cifra total sería superior al gasto ruso.

La comparación con España es clave aquí. Si bien España es uno de los países más grandes de Europa y tiene un gasto militar considerable, su presupuesto en defensa es solo una fracción del de las grandes potencias de Europa como Alemania y Francia. A pesar de esto, la suma total del gasto europeo en defensa podría superar al de Rusia, aunque la distribución desigual de los recursos y el tipo de equipo utilizado en cada región complican la comparación directa.

"Básicamente, todas las costosas capacidades militares que los países de la OTAN tienen en países como Francia, Gran Bretaña o España no contarán en una guerra. Allí se trata de lo que realmente se puede desplegar en la línea del frente en Europa del Este. Por lo tanto, incluso si los países europeos de la OTAN en general tienen un gasto en defensa mayor que Rusia que a nivel local en el área donde está la línea del frente y donde importa, Rusia tendrá la ventaja", reflexiona.