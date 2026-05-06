La Global Sumud Flotilla no pierde la esperanza en la liberación de Saif Abukeshek y Thiago Ávila: "Dice mucho de su forma de ser el que, estando como están, intenten poner una sonrisa"

"Estoy seguro de que me extrañas muchísimo", trasladó el activista brasileño Thiago Silva a su hija en una carta dictada a su abogada desde la cárcel israelí de Ashkelon. Pese a reconocer la certeza de la añoranza sucesoria, Ávila reflejó en la misiva su confianza en que, "algún día", su hija sea capaz de comprender el sentido de su activismo. "Es porque te quiero tanto que creo que no hay nada más peligroso para ti y para los demás niños que vivir en un mundo que acepta el genocidio", señaló. Su hija, de dos años, se llama Teresa, como su abuela, Teresa Regina de Ávila y Silva, quien murió este martes en Brasilia a los 63 años sin poder despedirse de su hijo, todavía preso en Israel junto al activista hispanopalestino Saif Abukeshek.

A Thiago, según denuncia la organización de la Global Sumud Flotilla (GSF), no solo se le ha "privado del más básico de los derechos humanos, la oportunidad de despedirse de su madre", sino que todavía desconoce el suceso. "Thiago ni siquiera sabe que ha perdido a su madre. Debido a que se encuentra recluido en aislamiento y privado de contacto con el mundo exterior, se le ha robado la oportunidad de comenzar un duelo arropado por su comunidad. En su lugar, es probable que esta devastadora noticia le sea comunicada por los mismos soldados de la IOF [Fuerzas de Ocupación Israelíes] que le han sometido a abusos sistemáticos, utilizando su dolor como otra herramienta más de guerra psicológica", advierten desde la Global Sumud Flotilla.

Thiago Ávila y Saif Abukeshek fueron detenidos de manera ilegal por el Ejército israelí mientras navegaban por aguas internacionales, cerca de Grecia, a 1.000 millas de Israel. Son los dos únicos activistas de la flotilla que el Gobierno de Benjamin Netanyahu no liberó en Creta. Tal y como denunciaron las abogadas de Adalah, Abukeshek y Ávila fueron torturados. Sufrieron "graves abusos, incluyendo palizas, inmovilización física prolongada, vendaje de ojos y aislamiento en alta mar". Un tribunal israelí ha decidido mantenerles en prisión al menos hasta el próximo domingo. Ambos continúan en huelga de hambre "en protesta por su detención y los malos tratos sufridos".

A pesar de todo, este martes Saif y Thiago comparecieron ante un tribunal en Ashkelon capaces de mostrar una suerte de alegría y gestos de ánimo. "Dice mucho de su forma de ser el que, estando como están, intenten poner una sonrisa para que sus familias y todas nosotras los veamos bien, como diciendo 'seguimos adelante'", cuenta por teléfono a El HuffPost Elena Zurita, miembro de la Global Sumud Flotilla. Los dos son muy conscientes de que, cada vez que se embarcan en una misión así, "ponen en riesgo sus vidas", pero "al final luchan por sus hijos, por dejar al mundo una impronta mejor".

Esta manera de ser puede observarse también en sus familias. "Son ese tipo de personas que dan ánimo a la gente cuando son ellos los que están peor", dice la activista. Todo ello, sobre todo la capacidad de "sonreír con moratones en la cara, da una fuerza impresionante para seguir la misión". "Israel cree que nos ha dejado descabezados como organización, pero lo que han conseguido es que Saif y Thiago nos den otra lección. Su manera de afrontar esto nos da mucha fuerza", afirma Zurita.

Si bien todos los activistas que viajan en las diferentes flotillas hacia Gaza son conscientes de que pueden enfrentar detenciones, si no algo peor, por parte de Israel, la preocupación era si cabe mayor respecto a Saif Abukeshek. "Por su origen palestino, él viajaba en uno de los barcos de observación y la intención era que se quedara tras la línea naranja [el punto en el que Israel asegura tener el control del Mediterráneo], pero fueron a buscarlo. Le buscaban a él", cuenta Zurita. Según relata, cuando las lanchas del Ejército israelí comenzaron a rodear los barcos de la flotilla, todos los activistas se dieron cuenta de que había algo distinto en su manera de actuar: "Estaban buscando a una persona en concreto, y hasta que encontraron a Saif no liberaron a los demás".

En la Global Sumud Flotilla no pierden la esperanza en lograr la liberación de ambos lo antes posible. Este mismo miércoles se apela la prórroga dictada a comienzos de esta semana. Las dos prórrogas que ya se han producido demuestran, además, que la acusación "no lo tiene tan fácil para presentar cargos en su contra". Como comentó hace meses el propio Abukeshek a este medio mientras organizaba la primera Global Sumud Flotilla, "el momento del fracaso llega cuando se pierde la esperanza".