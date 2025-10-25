La izquierdista Catherine Conolly será la nueva presidenta de Irlanda
La coalición de centroderecha se ha llevado un batacazo, cediendo la presidencia a la abanderada de la izquierda, según el primer recuento oficial.
La independiente y abanderada de la izquierda Catherine Connolly será la nueva presidenta de Irlanda, tras las elecciones del pasado viernes, según los primeros escrutinios. A pesar de que aún no ha finalizado el recuento oficial, la coalición de centroderecha del Fianna Fáil y el Fine Gael, representados por la exministra de Protección Social Heather Humphreys, ya ha reconocido su derrota.
De hecho, Humphreys ha dado la enhorabuena a su rival, quien "será la siguiente presidenta de Irlanda". "Catherine será presidenta para todos nosotros. Será mi presidenta y me gustaría desearle lo mejor de lo mejor", ha afirmado, tal y como señala la televisión pública irlandesa, RTE.
-Noticia de última hora-