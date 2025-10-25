Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La izquierdista Catherine Conolly será la nueva presidenta de Irlanda
La coalición de centroderecha se ha llevado un batacazo, cediendo la presidencia a la abanderada de la izquierda, según el primer recuento oficial. 

Catherine ConnollyPA Images via Getty Images

La independiente y abanderada de la izquierda Catherine Connolly será la nueva presidenta de Irlanda, tras las elecciones del pasado viernes, según los primeros escrutinios. A pesar de que aún no ha finalizado el recuento oficial, la coalición de centroderecha del Fianna Fáil y el Fine Gael, representados por la exministra de Protección Social Heather Humphreys, ya ha reconocido su derrota.

De hecho, Humphreys ha dado la enhorabuena a su rival, quien "será la siguiente presidenta de Irlanda". "Catherine será presidenta para todos nosotros. Será mi presidenta y me gustaría desearle lo mejor de lo mejor", ha afirmado, tal y como señala la televisión pública irlandesa, RTE.

