La televisión rusa alimenta la idea de un ataque nuclear: "Es el camino correcto"

Artem Priakhin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

"¿Has estado alguna vez en Wiesbaden (Alemania)?". "No". "No pasó nada. ¿Qué harías allí después de un ataque nuclear?". Este es un fragmento escuchado en la televisión rusa, en que se alimenta la idea de un ataque nuclear contra Europa, en concreto contra la sede de los esfuerzos de la OTAN para apoyar al ejército ucraniano.

El primero en hablar y lanzar la pregunta es Vladimir Solovyov, principal portavoz televisivo del Kremlin, quien conversa con el meteorólogo Yevgeny Tishkovets. "Estoy totalmente de acuerdo contigo", asegura el segundo. "Como dicen, asumir la responsabilidad por el uso de armas nucleares es un pecado moral. ¡Pero perder la guerra es un pecado aún mayor! ¡Así que la situación es tal que esta [guerra nuclear] es el camino correcto!", agregó.

"Porque ese fascismo europeo... hay que detenerlo de una vez por todas. Y erradicarlo con fuego, cenizas, armas nucleares, etc. ¡Porque son demasiado arrogantes!", dijo, según ha informado el medio checo iROZHLAS.

No es la primera vez que Solovyov alimenta en la televisión rusa la idea de un ataque nuclear contra Europa, antes ya amenazó con destruir el centro militar de la OTAN en Wiesbaden. "La radiación no sería demasiado fuerte y, además, de todos modos había nazis allí, así que no habría ningún daño", dijo ya en su programa.

Durante muchos años, según el medio checo, se ha venido preparando a los espectadores de la televisión estatal rusa para que Putin utilice armas nucleares contra Europa y no deje tras de sí nada más que cenizas nucleares donde antes estaban las capitales europeas.