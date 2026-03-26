La UE confirma que estas páginas de pornografía incumplen la ley por no verificar la edad de los menores: cuándo llegarán las primeras multas

En España el debate está más candente que nunca. Sánchez prometió que esta sería la legislatura para proteger a los menores en entornos digitales y este año elevó el tono contra "los oligarcas digitales". El Gobierno envió un escrito a la Fiscalía advirtiendo sobre cómo las plataformas afectan a niños y adolescentes. Y, para rizar el rizo, la Comisión Europea acaba de hacer un anuncio histórico.

Tras varios años desde que comenzara a hablarse sobre el papel que tiene el acceso a la pornografía en los más jóvenes, Bruselas acaba de anunciar que varias páginas para adultos muy conocidas infringen el Reglamento de Servicios Digitales. Son de hecho páginas tan conocidas que para la Unión Europea forman parte del grupo de "grandes plataformas en línea" a vigilar más de cerca con esa herramienta legal.

Por el momento Bruselas no ha fijado una multa para estos sitios web: será cuestión de tiempo. El Reglamento de Servicios Digitales estipula que las infracciones graves pueden ser sancionadas con una multa que sea de hasta el 6% de la facturación anual de la compañía infractora. Hace meses, Bruselas anunció que X (antes conocida como Twitter) infringió la misma norma y por eso la multó con 120 millones de euros.

Bruselas explica que sus conclusiones, eso sí, son "preliminares". Señala en particular a Pornhub, Stripchat, XNXX y Xvideos. "Infringieron el Reglamento de Servicios Digitales por no proteger a los menores de la exposición a contenido pornográfico en sus servicios", apunta la Comisión.

Las infracciones detectadas por Bruselas

"Las conclusiones preliminares de la Comisión indican que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no identificaron ni evaluaron diligentemente los riesgos que sus plataformas suponen para los menores que acceden a sus servicios". "Incluso cuando se identificaron riesgos, no realizaron una evaluación exhaustiva ni usaron metodologías objetivas o rigurosas".

De hecho, Bruselas acusa a estas páginas de haber hecho énfasis en los aspectos comerciales, "como el daño reputacional", en vez de centrarse en los riesgos para los menores. "Además, tergiversaron o no tuvieron en cuenta sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos de la infancia", continúa.

Otra conclusión preliminar es que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos "no han implementado medidas efectivas para impedir que los menores accedan a sus servicios". "No han protegido los derechos y el bienestar de los menores". Abunda en que los términos de servicio de las plataformas indican que son para adultos, pero cualquiera puede indicar que lo es "con un simple clic".

"La Comisión considera que la autodeclaración no es una medida eficaz y opina que las medidas de mitigación adicionales, como el desenfoque de páginas o las advertencias de contenido, no impiden eficazmente que los menores accedan a este contenido dañino". Ahora, Bruselas exige a estas plataformas que actúen e implementen medidas de verificación de edad "que preserven la privacidad" de los usuarios.

El "pajaporte" y las primeras multas en camino

¿Qué medidas deberán implementar las plataformas? Aquí entramos en terreno inexplorado. En España se está tramitando en el Congreso el proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales que se ampliará para hacer que el tratamiento de datos personales de menores de 16 años sea ilegal. Es decir, impedir que los menores de 16 años accedan a todo tipo de plataformas digitales, incluyendo redes sociales.

Cómo se conseguirá todavía es una incógnita. España presentó una aplicación llamada Cartera Digital Beta que, como su propio nombre indica, todavía es un proyecto piloto. También en Bruselas se cocina el despliegue del nuevo reglamento europeo de identidades digitales, el eIDAS2, que mucho tendrá que decir sobre este tema. Se trata de un debate que en España suscita bastante consenso.

El planteamiento inicial es tener una suerte de identidad electrónica que garantice el anonimato y la privacidad y que permite el acceso a plataformas y entornos digitales si se supera cierto umbral de edad. Aplicaciones de mensajería como Discord trataron de introducir un mecanismo de verificación de edad mediante análisis facial y lectores de DNI que resultó muy polémico, por lo que acabó retractándose.

Esa aplicación que servirá como carnet de acceso a ciertos sitios de internet es lo que popularmente se bautizó como el "pajaporte". Todavía queda camino para que sea una realidad tangible. Entre tanto, Bruselas ya advierte de que para las plataformas ahora señaladas (PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos) podría haber multas en camino. "Ahora tienen la posibilidad de responder a las conclusiones preliminares".

"Si la Comisión confirma sus conclusiones, podrá emitir una resolución de incumplimiento, que puede conllevar una multa proporcional a la infracción, la cual en ningún caso superará el 6 % de la facturación anual total mundial del proveedor. La Comisión también podrá imponer sanciones periódicas para obligar a la plataforma a cumplir con la normativa", termina.