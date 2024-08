La UE descarta controles en la frontera por el mpox o vacunar a la población general

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

El Comité de Seguridad Sanitaria de la UE ha concluido este lunes que el riesgo de extensión del mpox por Europa es "bajo", por lo que ha desaconsejado medidas como realizar controles en frontera o extender la vacunación a la población general.

En España, como ha manifestado en la reunión el representante del Ministerio de Sanidad español, el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, existe un stock de vacunas que alcanza las 500.000 dosis, que pueden dividirse en hasta cinco pinchazos por vía intraepidérmica, lo que daría un total de 2 millones. Además, como se ha recordado en el encuentro, hay capacidad de adquirir nuevas vacunas, ha informado el Ministerio de Sanidad.

El Comité, convocado la semana pasada a raíz de que la OMS declarase la emergencia sanitaria global por la extensión de una variante de mpox -denominada clado II- por casi una veintena de países africanos, no descarta que vayan a aparecer nuevos casos importados de la misma en Europa, como ya ha detectado Suecia.

Sin riesgo para la población general

Sin embargo, en la línea de lo que ya han manifestado estos días tanto la OMS como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), considera que el riesgo de que haya probabilidad de una extensión del mpox a población general de la UE es actualmente "bajo".

El riesgo es mayor en poblaciones con contacto estrecho con casos confirmados y en personas especialmente vulnerables, pero no para la población general. Ante este escenario, los países miembros han desaconsejado tanto realizar controles en frontera como extender la vacunación a otras personas que no sean los grupos de riesgo.

Los siguientes pasos a seguir en España

Tras esta reunión, Sanidad reunirá a su equipo técnico, conformado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), el Centro Nacional de Microbiología (CNM) y la División de VIH y Vacunas, para valorar las conclusiones del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE.

La ministra de Sanidad, Mónica García, deslizó este sábado en su cuenta de X que su departamento estudia modificar la estrategia de vacunación e implementar medidas para las personas que viajen a los países de riesgo.

En España aún no se ha detectado ningún caso de esta variante, y aunque el Ministerio de Sanidad no descarta que ya esté presente en nuestro país, ha destacado que los positivos más recientes no han cambiado ni en gravedad ni en sintomatología a los que se vienen haciendo desde abril de 2022, cuando estalló el brote con otra variante, el clado II, que es la que ha estado circulando en Europa.

De hecho, García recordó que España ha pasado de 7.500 a 264 casos anuales "gracias a la vigilancia y la vacunación".