La UE halla al enemigo en casa por culpa de la flota fantasma rusa

Las autoridades noruegas han identificado a la empresa Romarine AS, registrada en Noruega, como organizadora de un esquema de seguro fraudulento para petroleros utilizados por Rusia para eludir sanciones internacionales.

Reuters informa que la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (FSA) ha descubierto que la compañía no estaba registrada como aseguradora y, tras advertirle sin obtener respuesta, ordenó el cese de sus operaciones el 4 de marzo. Romarine AS reconoció la orden y afirmó haber respondido con cierta demora a través de sus abogados. Pero la FSA aseguró no haber recibido comunicación alguna.

Los registros comerciales noruegos revelan que Romarine AS es propiedad exclusiva de Andriy Mochalin, un ciudadano ruso y exempleado de la aseguradora Hydor AS. Además, datos del registrador estatal de dominios Norid AS indicaron que el sitio web de la empresa está registrado en Rusia. Mochalin no ha respondido a los periodistas que han tratado de contactar con él.

A principios de marzo, el sitio web de Romarine listaba al menos 30 petroleros sujetos a sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Tras ser señalada, la empresa eliminó algunos nombres de la lista y justificó la inclusión de buques sancionados como un "fallo técnico".

Como consecuencia, la policía de Oslo ha abierto una investigación sobre las actividades de Romarine AS. En un comunicado a Reuters, informaron que están investigando a cuatro personas, dos ciudadanos noruegos, un búlgaro y un ruso, por presunta falsificación de documentos y operación ilegal de una correduría de seguros.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan esclarecer la magnitud del esquema y su posible impacto en el cumplimiento de las sanciones internacionales contra Rusia.