La UE y la ONU envían diplomáticos a Damasco y esperan hechos y no palabras de nuevas autoridades

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, ha enviado este lunes al principal diplomático comunitario en Siria a reunirse en Damasco con las nuevas autoridades del país, de las que espera “hechos” y no ya “palabras” en la transición política.

"He encomendado al principal diplomático europeo en Siria que viaje a Damasco para establecer contactos con el nuevo Gobierno. Debatiremos hoy en el Consejo de Asuntos Exteriores cómo nos comprometemos con los nuevos dirigentes de Siria, y a qué nivel lo hacemos", indicó Kallas a su llegada a esa reunión.

Agregó que hablarán de "qué más pasos estamos dispuestos a dar si vemos que Siria va en la dirección correcta".

La política estonia recordó que el sábado participó en Jordania en una reunión con los países árabes además de con Turquía y Estados Unidos para "debatir los principios del compromiso con los nuevos dirigentes de Siria, lo que se espera de ellos".

"Creo que es muy importante que tanto los actores regionales como los internacionales vean el panorama de la misma manera, y quieran que este país sea estable, pacífico", comentó. En su opinión, Siria afronta "un futuro optimista y positivo pero bastante incierto, y tenemos que asegurarnos de que va en la dirección correcta".

Kallas explicó que, en primer lugar, tendrán que "debatir a qué nivel nos comprometemos con los nuevos dirigentes sirios" y, a continuación, "qué tipo de pasos estamos dispuestos a dar para mantener relaciones con ellos".

"Para nosotros, no se trata sólo de palabras, sino que queremos ver que los hechos van en la dirección correcta. Así que no sólo hay que saber lo que dicen, sino también lo que hacen. Creo que las próximas semanas y meses mostrarán si van en la dirección correcta", apuntó.

La nueva jefa de la diplomacia comunitaria, que preside hoy su primer Consejo de ministros de Exteriores de la UE, consideró "muy importante que veamos el panorama de la misma manera" tanto a nivel internacional como regional. "No podemos dejar un vacío, y no lo hemos hecho", recalcó, al tiempo que subrayó el paso dado por la UE de entablar conversaciones con los nuevos dirigentes y la "rapidez" con que se ha tomado esa decisión.

La Siria de la familia Al Assad, que gobernó el país árabe desde 1971, colapsó el 8 de diciembre a manos de los insurgentes liderados por el islamista Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham o HTS, en árabe), que tomaron Damasco sin apenas resistencia tras apenas 12 días de ofensiva.

Pese a que la UE tiene al HTS en su lista de organizaciones terroristas, fuentes comunitarias han puntualizado que eso no es impedimento para establecer contactos. También han subrayado la importancia de trabajar con las Naciones Unidas para respaldar un proceso político gestionado por los propios sirios.

Por último, Kallas dejó claro sobre los aliados del presidente sirio Bachar al Assad que "Rusia e Irán no son tus amigos", en alusión a que no se puede confiar en ellos. "No te ayudan si tienes problemas, han abandonado el régimen de Assad. Y ese es un mensaje muy claro que demuestra que tienen las manos ocupadas en otra parte y que están debilitados, y creo que es un mensaje positivo para el mundo", concluyó.

Toda la asistencia posible

Además, el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, aseguró este lunes que las Naciones Unidas tienen la intención de prestar "toda la asistencia posible" a la población siria tras reunirse en Damasco con los nuevos líderes de la administración que derrocó al régimen.

La oficina del enviado especial aseguró en un escueto comunicado que Pedersen subrayó en las reuniones que ha tenido con Ahmed al Charaa, nuevo líder de la transición siria y conocido anteriormente como Abu Mohamed al Jolani, así como con el primer ministro interino, Mohamed al Bashir, "la intención de las Naciones Unidas de prestar toda la asistencia posible al pueblo sirio".

Geir O. Pedersen y Abu Mohammad, ayer domingo, reunidos en Damasco. Syrian Transitional Government / Anadolu via Getty Images

Pedersen, que se encuentra en Damasco desde ayer y tiene "programados numerosos compromisos en los próximos días", sin dar más detalles, abordó con ambos líderes "la necesidad de una transición política creíble e integradora, dirigida y controlada por los sirios, basada en los principios de la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

La resolución 2254, de 2015, insta a un proceso político dirigido por el pueblo sirio y auspiciado por la ONU para salir de la crisis que ya entonces vivía el país árabe, así como a la formación de un Gobierno creíble y legítimo, de un calendario y un proceso para redactar una nueva Constitución.

El enviado especial informó también sobre los "resultados de la Reunión Internacional de Aqaba sobre Siria" celebrada el pasado sábado. En esa reunión, altos representantes de Estados Unidos, Francia, Turquía y ocho países árabes, además de Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) manifestaron su "unánime" apoyo a un "proceso político inclusivo" en Siria, sin "terrorismo" y sin "exclusión" a ninguno de los componentes del país árabe.

Pedersen también fue informado durante sus reuniones en Damasco de "sus retos y prioridades", se apunta en la nota, que tampoco da más detalles.

Anteriormente, Al Charaa -jefe del grupo islamista Organismo de Liberación del Levante que derrocó al régimen de Al Asad y cuyo grupo es heredero de la exfilial siria de Al Qaeda- abordó con Pedersen la importancia de proporcionar un "entorno seguro para el retorno de los refugiados" en la nueva Siria sin Bachar. También subrayó la necesidad de "revisar la Resolución 2254 debido a los cambios ocurridos en la escena política, lo que hace necesario actualizar la resolución para adaptarla a la nueva realidad".