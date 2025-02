La violencia por armas y explosiones, una preocupación recurrente en Suecia

La violencia por armas de fuego y explosiones se ha convertido en una preocupación relativamente frecuente en Suecia, un país donde el primer ministro, Ulf Kristersson, ha llegado a reconocer que ha perdido el control de la situación ante la proliferación de sucesos por explosiones, y donde los tiroteos se han cobrado más de 250 vidas desde el año 2020. En el último, perpetrado en un campus escolar, han fallecido diez personas.

Según cifras confirmadas por la Policía de Suecia, tan solo en el último año se registraron cerca de 300 tiroteos, que dejaron un total de 44 muertos y 66 heridos. A pesar de la gravedad de las cifras, son más esperanzadoras que en los últimos dos años, cuando se confirmaron 54 y 62 muertos en 2023 y 2022, respectivamente. Las autoridades suecas recopilan información sobre tiroteos desde noviembre de 2016. Desde entonces, en Suecia se han registrado algo menos de 2.800 incidentes armados que se han cobrado la vida de 385 personas y han dejado heridas al menos a otras 930 personas.

Este año 2025 no comienza con mejores previsiones, pues el tiroteo de este martes en una escuela de Orebro deja ya al menos once muertos y varios heridos. El autor de los disparos se encuentra entre los fallecidos y las autoridades consideran que no existe una motivación terrorista tras el suceso.

La cifra de tiroteos en Suecia se ha mantenido en los últimos años por encima de 300 y en ocasiones ha rondado los 400, como en 2022. Ni siquiera durante los años de la pandemia de coronavirus, fechas en que hubo confinamiento total de la población, se registraron cifras más moderadas. En 2020 hubo casi 380 tiroteos que dejaron 47 muertos y 119 heridos, mientras que al año siguiente se registraron otros 344 incidentes con 45 muertos y 115 heridos. En 2022, el año con más tiroteos, según la serie facilitada por la Policía, sumó también una cifra récord de 62 muertos.

Comparación con otros países europeos

Estas cifras arrojan una tasa de unas cuatro muertes al año por armas de fuego por cada millón de habitantes, unas cifras considerablemente altas en comparación con la media del resto del continente, que se sitúa en 1,6 muertes por cada millón de habitantes.

Según datos del Consejo Sueco para la Prevención del Delito (BRA), a 2023 ningún otro países europeo había experimentado aumentos en cifras de tiroteos comparables a lo ocurrido en Suecia, sino que incluso se habían registrado disminuciones en las tasas totales de homicidios y de muertes por armas de fuego.

"Desde una perspectiva a largo plazo, está bien establecido que, al menos en Europa occidental, los niveles de homicidios aumentaron durante el periodo 1960-1990 y desde entonces han disminuido. Sin embargo, en Suecia, esta tendencia a la baja se ha estancado y desde 2013 los niveles de homicidios han vuelto a aumentar", añade el BRA.

"No tenemos control sobre la ola de violencia"

La violencia en Suecia no solo se manifiesta a través de tiroteos, sino que las detonaciones de artefactos explosivos en la vía pública también constituyen un motivo de preocupación para las autoridades, que a comienzos de este año han llegado a reconocer haber perdido el control de la situación de seguridad.

"Es evidente que no tenemos el control sobre la ola de violencia", manifestó el primer ministro Kristersson a finales de enero, momento en el que se registraba una media de un incidente con explosivos al día. De acuerdo con el mandatario, las autoridades deben poner el foco sobre las redes sociales y el reclutamiento de menores.

De acuerdo con Kristersson, las redes sociales son el primer escenario de reclutamiento de menores antes de pasar a otros chats "cifrados" de difícil acceso para las autoridades. Así, ha instado a las plataformas a aplicar "más autocensura" bajo la amenaza de una legislación más estricta.

En aquel momento, Suecia se encontraba inmersa en una gran crisis de seguridad después de que en los primeros 27 días del año se hubieran registrado 27 incidentes con explosivos. Sin embargo, estas cifras no son inusuales en un país en el que en el año anterior se registraron 317 explosiones, y en 2023 otras 357, casi una al día.