Las consecuencias del bloqueo de Israel: 52 niños muertos por desnutrición y 17 por el frío en Gaza

Hani Alshaer / Anadolu via Getty Images

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este martes la muerte de más de 50 niños víctimas de desnutrición, a consecuencia del bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino impuesto por el Gobierno de Israel desde hace más de un mes.

El Ministerio de Sanidad de la Franja ha señalado en una nota recogida por el diario Filastín, vinculado al grupo, que más de 52 menores han fallecido por desnutrición, mientras que 17 lo han hecho debido al frío extremo.

Por otra parte, unos 22.000 palestinos necesitan recibir tratamiento médico en el extranjero, al menos 13.000 de ellos requieren salir de Gaza con urgencia, según ha informado el director general del Ministerio de Sanidad gazatí, Munir al Barsh.

Además, el sector sanitario en el enclave palestino se encuentra bajo colapso casi total, con 20 hospitales completamente fuera de servicio y otros 18 operando parcialmente en medio de una grave escasez de suministros y personal, teniendo en cuenta que más de 1.400 profesionales sanitarias han muerto y otros 360 han sido detenidos.

Al menos diez personas han muerto, además, este miércoles a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una escuela que alojaba a palestinos desplazados en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, según ha denunciado la Defensa Civil. "Nuestros equipos han recuperado los cuerpos de diez cadáveres y a un gran número de heridos", ha dicho el organismo en un comunicado en su cuenta en Telegram tras el ataque contra la escuela Yafá, situada en el barrio de Tufá, escenario de varios bombardeos durante las últimas horas.

Así, ha recalcado que otras cuatro personas han muerto a causa de ataques contra varias viviendas en el área, si bien ha hecho hincapié en que "hay otros mártires y desaparecidos entre los escombros de las casas" alcanzadas por el Ejército israelí, que por ahora no se ha pronunciado sobre estos bombardeos.

Horas antes, el Ministerio de Sanidad gazatí había denunciado que un ataque israelí había afectado a los paneles de energía alternativa del Hospital Infantil Al Durra, situado en Tufá. Asimismo, compartió fotografías de los daños materiales, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas

En sus trece

Mientras, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, insistió este miércoles en que el Gobierno "no tiene derecho a existir" si Israel no ocupa la Franja de Gaza y establece un gobierno militar en el enclave. "El primer ministro tiene la responsabilidad última: lanzar una campaña para derrotar a Hamás, ocupar Gaza e implementar un gobierno militar temporal hasta que se encuentre otra solución, recuperar a los secuestrados y poner en marcha el plan de Trump, o este Gobierno no tiene derecho a existir", dijo en un comunicado.

Sus declaraciones llegan después de que anoche el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocase al gabinete gubernamental de seguridad para tratar el curso de la guerra en Gaza y las negociaciones para un alto el fuego con Hamás.

Según el periódico israelí Israel Hayom, que cita a una fuente cercana a las conversaciones, los ministros del partido Sionismo Religioso, que dirige Smotrich y es clave para la coalición de gobierno, pidieron aumentar la intensidad de los ataques contra Gaza. Sin embargo, tanto Netanyahu como su ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Ejército, Eyal Zamir, se mostraron a favor de mantener la estrategia actual para tratar de lograr la liberación de al menos algunos rehenes.

Smotrich, que siempre se ha mostrado en contra de negociar con Hamás, ya dijo tras la firma de la tregua de enero que solo mantendría su apoyo al Gobierno para asegurarse de que Israel retomaba la guerra, algo que ocurrió el 18 de marzo con la ruptura unilateral del alto el fuego por parte del Ejército israelí.

Este lunes, el ministro dejó claro en una entrevista radiofónica que, para él, recuperar a los 59 rehenes que siguen en manos de las milicias palestinas de Gaza "no es lo más importante".

En su comunicado de este miércoles, Smotrich también insistió en que debe ser Israel quien controle el flujo de ayuda humanitaria a la Franja, una idea que el secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó a principios de abril diciendo que amenaza con "limitar cruelmente hasta la última caloría y el último grano de harina".