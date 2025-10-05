Lecornu mantiene a los pesos pesados del Gobierno francés de centro derecha de Bayrou

Casi un mes después de ser nombrado, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha desvelado este domingo parcialmente la composición del que será su Gobierno con el anuncio de una quincena de ministros de centro y de derecha, muchos de ellos ya presentes en el gabinete de su predecesor, François Bayrou.

La principal novedad ha sido la recuperación de dos figuras del macronismo, Roland Lescure, que fue ministro de Industria entre 2022 y 2024, que tomará las riendas de la crucial cartera de Economía que tendrá en sus manos los presupuestos de 2026, y Bruno Le Maire, que sucederá al propio Lecornu al frente de Defensa tras haber sido responsable de Economía entre 2017 y 2024.

"Siendo fieles a nuestros valores, y teniendo en cuenta nuestras diferencias, hemos diseñado una hoja de ruta que nos une. Al no tener más que una mayoría relativa [en la Asamblea], el Gobierno tendrá que asumir compromisos con el resto de las formaciones políticas sin abandonar sus convicciones”, señaló Lecronu horas antes este domingo.

El primer ministro francés transmitió su hoja de ruta a los partidos de la base gubernamental, los aliados de Macron (los centristas MoDem y Horizons) y Los Republicanos, en la que les instaba a "unirse", a pesar de las diferencias políticas. Avirtió, además, de que la prioridad del país "es aprobar unos presupuestos para 2026 y asegurar la estabilidad del país".