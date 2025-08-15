Lituania recurre a un experto en defensa para descubrir por qué España va a destiempo con el rearme europeo

La posición de España ha desconcertado a muchos de los socios de la OTAN tras negarse a aceptar alcanzar el 5% del PIB en gasto militar. Todo comenzó en la reciente cumbre de La Haya donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmaba que el Ejecutivo no aplicaría semejante medida que venía propuesta desde la Casa Blanca de Donald Trump. "Es incompatible con nuestro Estado de bienestar y nuestra visión del mundo", aseguraba Sánchez ante sus socios europeos. Sin embargo, España sí que alcanzará el 2,1% de gasto del PIB.

En ese sentido y para profundizar acerca de la posición y lejanía de España en el apartado militar, Lituania ha recurrido a Félix Arteaga, experto en defensa español del Real Instituto de Elcan y entrevistado LRT.lt. Bajo su perspectiva, la política de defensa para España no ha sido una de las prioridades en los presupuestos nacionales debido al aislamiento durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría debido al régimen dictatorial en la que España se encontraba inmerso. "Cuando comenzó la transición a la democracia, todos los gobiernos, no solo socialistas, sino también conservadores y liberales, intentaron mantener el presupuesto de defensa lo más pequeño posible", comenta.

Ante esta situación, Arteaga explica que debido al tamaño del país y el rechazo cultural a la inversión militar es complicado que España pueda alcanzar la inversión en defensa que otras naciones más pequeñas sí pueden lograr. "La mayoría de los países como Alemania, Italia o España, que proporcionan mucho a la OTAN, tienen más dificultades para aumentar sus presupuestos", asegura.

Con ello, el experto en defensa no sólo explica el rechazo al gasto militar desde un prisma histórico o cultural, también apunta a la delicada situación que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez. Inmerso en presuntos casos de corrupción como el de Santos Cerdán o José Luis Ábalos, el presidente del Ejecutivo se ha visto obligado a ganar puntos políticos aferrándose al rechazo social al aumento del gasto en defensa que propone desde Estados Unidos, Donald Trump.

"No va a hacer campaña por más gasto militar, porque creo que probablemente esté pensando en las próximas elecciones", afirma Arteaga que, pese al matiz, reconoce que España es uno de los músculos indiscutibles de la OTAN y que, pese a su negativa a aumentar ese gasto militar, sigue aportando más que muchos países de menor tamaño y presupuesto.