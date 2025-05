Llega una nueva tanda de voluntarios europeos a Ucrania y son incapaces de superar el entrenamiento más simple

Viacheslav Ratynskyi/Anadolu via Getty Images

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022, los aspirantes a combatientes del Reino Unido se han unido "en gran número" a la lucha contra el ejército ruso. Sin embargo, un comandante de primera línea ha revelado que algunos voluntarios británicos no logran pasar el entrenamiento básico para el ejército ucraniano, según ha informado el Daily Express.

Según el teniente coronel Roman Myrnyi, de la Brigada Khartia, que supervisa varios batallones de combatientes extranjeros, hubo experiencias buenas y malas con los voluntarios británicos. Sin embargo, algunos de los que deciden viajar al este se enfrentan a dificultades cuando llegan a la realidad de la guerra en el frente.

“Algunos de los británicos que vinieron a luchar no han superado el entrenamiento básico, pero otros son fuertes y están dispuestos", dijo al periódico británico. "Actualmente tenemos un inglés que predica con el ejemplo. Demuestra disciplina y perseverancia, y es un placer trabajar con él. Entiende al instante y no necesita que le expliquen las cosas diez veces. Me lo imagino llegando a sargento", agregó.

El analista de defensa y consultor estratégico Nicolas Drummond afirmó que era importante no poner demasiado énfasis en la difícil situación de algunos de los voluntarios en Ucrania .

"Dos tipos de personas del Reino Unido van a Ucrania a alistarse. Uno es el exsoldado con mucha experiencia que solo quiere seguir adelante, y luego está este personaje tipo Walter Mitty; alguien sin experiencia militar que, una vez que llega allí y descubre la realidad de la situación, se lleva una gran sorpresa", explicó.

