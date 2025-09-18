Los arqueólogos topan con un hallazgo increíble en el Nilo que puede cambiar la visión sobre los jeroglíficos

Un equipo de arqueólogos ha realizado lo que el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha calificado como "el descubrimiento más significativo de su tipo en más de 150 años". Se trata del hallazgo de una nueva versión completa del Decreto de Canopo, una inscripción real emitida en el año 238 a.C. durante el reinado del faraón greco-egipcio Ptolomeo III.

El descubrimiento se produjo en el yacimiento arqueológico de Tell el-Pharaon, en la ciudad de El Husseiniya, de la gobernación de Al-Sharqia. La estela de piedra hallada, completamente escrita en jeroglíficos, representa una variante hasta ahora desconocida del famoso decreto, que originalmente fue redactado por sumos sacerdotes reunidos en la ciudad de Canopo, al este de Alejandría, para honrar a Ptolomeo III, su esposa Berenice y su hija.

Hasta la fecha, solo se conocían seis versiones del texto, la mayoría trilingües (jeroglífico, demótico y griego), por lo que este hallazgo ofrece una oportunidad excepcional para profundizar en el estudio del idioma egipcio antiguo y de las prácticas religiosas de la dinastía ptolemaica.

La estela, hecha de arenisca, mide 127,5 cm de alto, 83 cm de ancho y 48 cm de grosor. Está rematada con un disco solar alado flanqueado por cobras reales que portan las coronas blanca y roja del Alto y Bajo Egipto, y una inscripción que reza "Di-Ankh" ("vida dada"). La parte central contiene 30 líneas de jeroglíficos, talladas en relieve hundido.

El contenido del decreto, explica el Dr. Hisham Hussein, jefe de la Administración Central para el Bajo Egipto, detalla las obras de Ptolomeo III y su esposa Berenice, conocidos como "los dioses beneficentes".

Entre ellas se incluye la reducción de impuestos durante las crecidas bajas del Nilo, la creación de un nuevo rango sacerdotal, la introducción del sistema de año bisiesto y la institución de un nuevo festival religioso vinculado a la estrella Sirio. También se establecía que el decreto fuera inscrito en los tres idiomas y distribuido en los templos más importantes del país.

Una ventana al pasado

Sherif Fathy, ministro de Turismo y Antigüedades, subraya que este hallazgo "añade nuevos capítulos a la historia de nuestra civilización" y demuestra el valor arqueológico de Sharqia, "cuyos tesoros siguen fascinando al mundo".

Por su parte, Mohamed Ismail Khaled, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, señala que esta nueva versión del decreto "es una adición significativa que profundiza nuestro conocimiento de los textos reales y religiosos de la era ptolemaica". Además, "abre nuevos horizontes para entender el antiguo idioma egipcio" y aporta información clave sobre las ceremonias estatales y los sistemas de culto.

Tell el-Pharaon, conocida en la antigüedad como Imet, fue un importante centro urbano del Delta oriental desde el Reino Medio, recuerda el Ministerio. Las excavaciones anteriores ya habían revelado templos y edificios del período ptolemaico, incluido uno dedicado a la diosa Wadjet.