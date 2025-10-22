Los ataques nocturnos vuelven a pasar factura a Rusia 'destruyéndose' a sí misma

Una captura de pantalla de un video muestra a un cazabombardero ruso Su-34 preparándose para atacar a las fuerzas ucranianas en dirección al sur de Donetsk.

A pesar de las promesas del presidente estadounidense, Donald Trump, la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022 contra Ucrania continúa más de tres años después sin dar muestras de un fin próximo. Todo lo contrario. Este mismo martes, de hecho, el mandatario estadounidense suspendió la reunión que tenía prevista con Putin en Hungría en los próximos días.

En una declaración este martes al mediodía (hora local), la Casa Blanca se limitó a informar de que "no hay planes" para su encuentro "en un futuro inmediato". "No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", declaró Trump poco después al ser preguntado por periodistas en la Casa Blanca sobre el retraso de su encuentro con Putin, previsto inicialmente para dentro de unas dos semanas, e insistió también en que Rusia y Ucrania deberían replegar tropas simplemente para poner freno a la matanza.

En este contexto de creciente tensión diplomática entre Putin y el presidente que prometía poner fin a la guerra, los ataques continúan con pérdidas entre ambos bandos. Algunas de ellas, incluso, perpetradas por fuego amigo, según funcionarios ucranianos. Estos informaron el pasado viernes que las fuerzas rusas derribaron accidentalmente un avión militar propio durante la noche mientras intentaban interceptar drones ucranianos sobre Crimea.

Dmytro Pletenchuk, portavoz de la Armada de Ucrania, comunicó que el avión fue derribado por misiles de defensa aérea rusos mientras se defendía de los drones ucranianos que se acercaban, según ha ifnormado el medio Kyiv Post. "Estaban repeliendo ataques ucranianos y terminaron derribando su propio avión hoy", declaró Pletenchuk a Apostrof Media durante una transmisión en vivo. "El combate continúa y toda la información [sobre el incidente] se está recopilando en Crimea", agregó.

Las destrucción de su propios cazabombardero no ha sido confirmada por las autoridades prorrusas instaladas en la península de Crimea tras la anexión de este territorio por parte de Rusia en 2014. Sí informaron, en cambio, de daños en varias subestaciones eléctricas a causa de un ataque con drones por parte de las tropas de Ucrania perpetrado esa misma noche.

"Múltiples subestaciones eléctricas de la República de Crimea han sufrido daños a causa de un ataque con drones", dijo el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, que aseguró en su cuenta en Telegram que "las reparaciones están en marcha", sin más detalles sobre los puntos atacados o el nivel de daños. El Ministerio de Defensa ruso apuntó que durante las últimas horas habían derribado 61 drones lanzados por Ucrania, incluidos 32 en Crimea. A ellos se suman trece en Rostov, seis en el mar Negro, cinco en Briansk, dos en Tula y la región de Moscú, respectivamente, y uno en Kursk.

Dos días antes de estos ataques, además, las Fuerzas Armadas de Ucrania alcanzaron por segunda vez una terminal petrolera en la ciudad de Feodosia, situada en la península, lo que habría provocado "un incendio a gran escala" en las instalaciones, según la versión de Kiev.

Estos ataques son una muestra de los esfuerzos de las tropas ucranianas de los últimos meses, en los que han intensificado la ofensiva contra objetivos rusos vinculados al petróleo y al gas, con vistas a castigar económicamente a Rusia y también complicar el suministro a su Ejército, desplegado en suelo ucraniano desde hace ya más de tres años.

Citando a funcionarios estadounidenses y ucranianos anónimos, el periódico británico Financial Times publicó que la comunidad de inteligencia estadounidense ayudó silenciosamente con el proceso de planificación del ataque al proporcionar a Kiev datos útiles. Estos incluían "planificación de ruta, altitud, tiempo y detalles de la misión que ayudaron a los drones ucranianos a evadir las defensas aéreas rusas".

En la línea del frente, sin embargo, los avances de las tropas rusas, aunque son lentos, no cesan. Las autoridades de Rusia anunciaron ese mismo día que su Ejército ha logrado nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de otras tres localidades en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk.

En un breve comunicado, el Ministerio de Defensa ruso indicó que "las tropas rusas han liberado las localidades de Peschanoye y Tijoye, en Járkov, y de Privolie, en Dnipropetrovsk", sin detalles sobre posibles bajas en los combates y sin que Kiev se pronunciase sobre la situación sobre el terreno.

Las tropas rusas han logrado diversos avances durante los últimos meses, especialmente en el este del país, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.