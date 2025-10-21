Trump suspende la cumbre con Putin en Hungría: la Casa Blanca asegura ahora que "no hay planes" en un "futuro inmediato"

El presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin, en su rueda de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage (Alaska), el 15 de agosto de 2025.

Ya no hay cumbre... O no por ahora. Donald Trump ha suspendido, de forma tan unilateral como suele actuar, la reunión que tenía prevista con Vladimir Putin en Hungría en los próximos días. En una declaración este martes al mediodía (hora local), la Casa Blanca se ha limitado a informar de que "no hay planes" para su encuentro "en un futuro inmediato".

Las palabras adelantadas por los medios estadounidenses no significan que la reunión no se lleve a cabo en algún momento, pero no será, en ningún caso, en el cortísimo plazo que habían acordado los dos presidentes.

Trump y Putin se pusieron de acuerdo para celebrar un segundo cara a cara a raíz de la conversación telefónica que mantuvieron el pasado jueves para acercar el final de la guerra en Ucrania. Que el lugar elegido fuera Hungría había generado fuertes recelos en Volodimir Zelenski, por ser el territorio del Viktor Orbán, el gran socio ruso dentro de la Unión Europea.

Ese 'tiempo' que Washington y Moscú parecen darse llega tras una reunión entre los dos ministros de Exteriores, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, respectivamente. Si bien la cita ha sido valorada como "muy buena", no ha servido para limar las diferencias entre bandos. Medios nacionales que se hacen eco de 'fuentes conocedoras' apuntan a la negativa de Rusia de aceptar un alto el fuego como la principal desavenencia.

La cita en suelo húngaro hubiera sido el segundo encuentro personal entre Trump y Putin desde que el magnate republicano volvió a la Casa Blanca. Ambos se vieron en el simbólico escenario de Alaska en agosto, un encuentro del que no salió ninguna solución inmediata para detener la guerra en Ucrania.

Desde entonces, Trump ha manifestado varias posiciones más cercanas a Kiev, ofreciéndose a armarles incluso con los letales misiles Tomahawk. Sin embargo, el pasado viernes negó esta posibilidad ante Volodimir Zelenski, al que recibió en la Casa Blanca. Allí, el líder republicano se ofreció como "presidente mediador" en unas negociaciones que aseguró eran 'cosa de tres'.