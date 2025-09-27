Los aviones rusos se acercan al rellano de EEUU y esta responde con sus cazas de combate

El miércoles, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) movilizó aviones de combate para identificar e interceptar cuatro aeronaves militares rusas que operaban cerca de la costa de Alaska, tal y como informaron agencias de defensa de Estados Unidos y Canadá.

La intervención se produjo después de que NORAD detectara dos bombarderos Tu-95 y dos cazas Su-35 rusos en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska, un área de espacio aéreo internacional donde todas las aeronaves deben ser identificadas de inmediato por razones de seguridad nacional.

A pesar de la movilización de los aviones de combate estadounidenses —incluyendo un E-3, cuatro F-16 y cuatro aviones cisterna KC-135—, las aeronaves rusas permanecieron en el espacio aéreo internacional y no cruzaron al espacio aéreo soberano de Estados Unidos o Canadá, según el comunicado de NORAD.

La Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska, que se extiende más allá de las fronteras nacionales, es una región en la que las aeronaves extranjeras deben ser identificadas de manera urgente para evitar posibles amenazas. La actividad de aviones rusos cerca de Alaska ha sido un tema recurrente en los últimos años, dado el creciente nivel de tensiones entre ambos países.

El Tu-95, conocido como el "Bear", es un bombardero a propulsión de largo alcance, capaz de transportar misiles nucleares y convencionales. Su diseño se basa en motores de hélice y es una de las aeronaves más ruidosas en el aire debido a su propulsión.

En cuanto al Su-35, es un caza polivalente de cuarta generación, altamente maniobrable, con capacidades avanzadas de combate aire-aire y aire-superficie. Equipado con un radar de escaneo electrónico, el Su-35 es conocido por su agilidad y su capacidad para realizar maniobras de alto rendimiento a gran altitud.