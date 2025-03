Los espías alertan de una alianza sin precedentes entre Rusia y Corea del Norte: "Están actuando al unísono"

Las agencias de espionaje de Estados Unidos han revelado en un informe de 30 páginas que los cuatro grandes enemigos de Estados Unidos— China, Rusia, Corea del Norte e Irán— están actuando de forma conjunta para ir en contra de los intereses del país dirigido por el republicano Donald Trump.

Según dicha evaluación, publicada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, China es el "actor más capaz de amenazar a los intereses de Estados Unidos a nivel mundial, aunque también es más cauteloso que Rusia, Irán y Corea del Norte sobre arriesgar su imagen económica y diplomática en el mundo al ser demasiado agresivo y disruptivo".

"Muchas de las amenazas a las que nos enfrentamos son verdaderamente existenciales", afirmó el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, en una rueda de prensa el pasado martes, quien resaltó que el país liderado por Xi Jinping está trabajando en convertirse en la superpotencia global dominante para desplazar a Estados Unidos.

"Dadas las amenazas, tenemos que preguntarnos si nuestras agencias de inteligencia están bien posicionadas contra estas amenazas. Me temo que la respuesta es no, al menos no todavía", destacó. "China está utilizando campañas complejas de todo el gobierno que incluyen operaciones militares, económicas y de influencia coercitivas que no llegan a la guerra para afirmar sus posiciones y fuerza contra otros, reservando herramientas más destructivas para un conflicto a gran escala", reiteró.

Además, según la ODNI, es probable que el país intente llevar a cabo una mayor presión contra Taiwán en 2025 "para promover su objetivo de una eventual unificación" con la isla, al tiempo que continúa poniendo el foco en el Mar de China Meridional y Oriental contra aliados de Estados Unidos.

Otra de las cuestiones que ha señalado la evaluación realizada por la ODNI, es el hecho de que el mandatario ruso no parece querer reducir la intensidad de la guerra, además de su interés por ampliar su arsenal nuclear. "Putin parece decidido y preparado para pagar un precio muy alto para prevalecer en lo que considera un momento decisivo en la competencia estratégica de Rusia con Estados Unidos, la historia mundial y su legado personal", afirmó.

"La mayoría del pueblo ruso sigue aceptando pasivamente la guerra, y el surgimiento de una alternativa a Putin probablemente sea menos probable ahora que en cualquier otro momento de su cuarto de siglo de gobierno", sentenció.

La invasión rusa de Ucrania como ejemplo de la alianza

Uno de los mejores ejemplos sobre el trabajo conjunto de los cuatro rivales de Estados Unidos ha sido la agresión rusa a Ucrania, tal y como refleja el informe. "China está brindando asistencia económica y de seguridad a la guerra en Ucrania a través del apoyo a la base industrial de Moscú, incluso proporcionando material y componentes de doble uso para armas", se aprecia en el documento. "El apoyo de China ha mejorado la capacidad de Rusia para superar las pérdidas materiales en la guerra y lanzar ataques contra Ucrania y para resistir a las sanciones de Estados Unidos", añade.

Irán, por su parte, se ha transformado en uno de los principales proveedores militares de Rusia, "especialmente de UAV (drones), y a cambio, Moscú ha ofrecido a Teherán apoyo militar y técnico para avanzar en las armas, la inteligencia y las capacidades cibernéticas iraníes" explica. Mientras tanto, Corea del Norte, que poco a poco ha ido estrechando lazos con Putin, "ha enviado municiones, misiles y miles de tropas de combate a Rusia para apoyar la guerra de esta última contra Ucrania".

El país que no ha aparecido en los informes y cuya carencia ha sorprendido a los Estados Unidos ha sido Canadá, tal y como expresó sorprendido el senador Martin Heinrich, quien afirmó que le parecía raro debido a la enorme presión que la administración estadounidense está ejerciendo sobre el estado.