Los expertos creen que estamos en la "fase 0" y hablan de preparativos para una guerra entre Rusia y la OTAN

Rusia está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN. Durante las últimas semanas, se han convertido en frecuentes las violaciones del espacio aéreo de países europeos por parte de drones y aviones de combate rusos.

El incidente más importante tuvo lugar el pasado 10 de septiembre, cuando casi una veintena de drones entraron en el espacio aéreo de Polonia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó lo ocurrido ante el Parlamento de Polonia como una "agresión" que dio lugar a la situación "más cercana a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial".

Recientemente, en la madrugada del pasado jueves al viernes, tuvo lugar otra incursión de drones, esta vez en Alemania. Como consecuencia, las autoridades germanas se vieron obligadas a cerrar el aeropuerto de Múnich.

En ese sentido, desde el think tank Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) advierten que ese tipo de movimientos rusos buscan crear las condiciones materiales y psicológicas para una nueva guerra.

Los expertos militares del ISW creen que las acciones rusas significan la entrada en la llamada "fase 0", es decir, una serie de preparativos para el comienzo de una nueva etapa de escalada con la OTAN.

En concreto, desde el Instituto para el Estudio de la Guerra apuntan que "este patrón de actividades organizadas indica que Rusia ha entrado en la primera fase de preparativos: la 'Fase 0'".

Respecto a las intenciones del país presidido por Vladímir Putin, los expertos señalan que podría estar barajando "pasar a un nivel de guerra superior al actual, por ejemplo, a una futura guerra entre la OTAN y Rusia".

Pese a la anterior afirmación, los especialistas subrayan que "el ISW no proporciona una evaluación sobre si el Kremlin ya ha decidido librar una guerra de este tipo a un nivel superior, ni en qué plazo tiene previsto hacerlo".