Los expertos aseguran que Rusia ya está calentando motores para sabotear este país fronterizo de la OTAN

A lo largo de las últimas semanas, numerosos drones y aviones de combate rusos han realizado incursiones en el espacio aéreo de varios países de la OTAN. El último incidente tuvo lugar en la madrugada del pasado jueves al viernes, cuando Alemania se vio obligada a cerrar su segundo mayor aeropuerto, el de Múnich, a raíz de la detección de varios drones en el espacio aéreo germano.

En cualquier caso, si hay un país de la OTAN que teme poder ser saboteado por Rusia es Finlandia. El país nórdico, con una frontera de 1.300 kilómetros con el país presidido por Vladímir Putin, es el que más territorio comparte con Rusia de toda la Alianza Atlántica.

En ese sentido, desde el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) han destacado en un informe reciente que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ya está encabezando una campaña de mensajes amenazantes a Finlandia, un país al que Rusia ha criticado duramente desde su adhesión a la OTAN en el año 2023.

Ante esa delicada situación para Finlandia, dos expertos de Letonia y EEUU, en declaraciones al medio de comunicación finlandés Ilta-Sanomat, han analizado la posibilidad de que Putin pueda intentar dañar de alguna forma al país nórdico.

Artis Pabriks, exministro de Defensa y Asuntos Exteriores de Letonia, ha expresado que Rusia podría atacar a Finlandia a través de "una operación militar o paramilitar o alguna operación encubierta que podría extenderse a cualquier ámbito de la vida, por ejemplo, instituciones judiciales, políticos o partidos políticos".

Por su parte, Alexander J. Motyl, experto en Rusia y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Rutgers (EEUU), ha alertado de que Finlandia cuenta con una gran desventaja respecto al resto de países europeos, "su extensa frontera con Rusia". En consecuencia, "Moscú podría organizar fácilmente cualquier cantidad de incidentes en el país".