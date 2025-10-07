Un país clave de la OTAN se cansa de esperar y promete defenderse de Rusia en la guerra de los drones

En las últimas semanas, un enjambre de drones rusos sobrevoló Polonia, Estonia se quejó de una intrusión de aviones de combate rusos y Dinamarca, Alemania y Bélgica denunciaron el avistamiento de numerosos vehículos aéreos no tripulados sin identificar. Algunos funcionarios europeos han descrito estas acciones como una prueba por parte de Moscú a la respuesta de la OTAN a la invasión rusa de Ucrania.

El canciller alemán, Friedrich Merz, cuyo Gobierno ha culpado a Moscú por los avistamientos de drones sobre sitios militares e industriales alemanes, prometió "todas las medidas necesarias para garantizar una disuasión efectiva contra estas violaciones del espacio aéreo y otros ataques del ejército ruso", según ha publicado el medio Space War.

"Sospechamos que Rusia está detrás de la mayoría de estos sobrevuelos de drones", señaló directamente Merz este lunes en una entrevista concedida a la emisora alemana ARD. Así, indicó que la amenaza proviene de "aquellos que quieren poner a prueba" a Alemania y subrayó que estos sucesos suponen "una grave amenaza a la seguridad" del país.

El canciller alemán resaltó también que, si bien en el pasado se han registrado sobrevuelos de drones, lo "masivo" de los incidentes de los último días no tiene precedentes, aunque manifestó que "no se ha documentado ningún incidente u operación que implicara a drones armados". Por ello, ha hablado de "intentos de espionaje" o "intentos de poner nerviosa a la población".

El pasado sábado la Policía alemana confirmó la detención de un individuo bajo sospecha de volar un avión no tripulado cerca del aeropuerto de Fráncfort, en medio de una alerta nacional sobre estos aparatos y las suspensiones de operaciones en Múnich, cuyo aeropuerto retomó actividades el sábado tras varias suspensiones durante los días previos.

Tras estos incidentes, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha instado a las Fuerzas Armadas a participar en la lucha contra los drones y tiene previsto presentar próximamente un borrador de una nueva ley de seguridad aérea. "Estamos en una carrera entre la amenaza de los drones y la defensa contra ellos", sostuvo.