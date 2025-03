Los ministros de Defensa del E5 urgen a mantener la ayuda militar a Ucrania

MOHAMMED BADRA VIA EFE

Los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia, grupo conocido como E5, han urgido este miércoles a mantener la ayuda militar a Ucrania y a aumentar y coordinar el gasto europeo en Defensa.

Tras una reunión celebrada en París y protagonizada por la situación en torno a Ucrania y el refuerzo de la defensa europea, el anfitrión francés, Sébastien Lecornu, ha afirmado que "la primera garantía de seguridad para Ucrania es el Ejército ucraniano" y la ayuda que se le vaya a continuar ofreciendo.

Lecornu señaló que frente a cualquier intento ruso de desmilitarización de Ucrania en una posible negociación, "la auténtica garantía de seguridad a largo plazo serán las capacidades que podamos dar al Ejército ucraniano para aprender del pasado".

Además, ha añadido que una quincena de países, que no detalló, "están dispuestos" a participar en una eventual misión de paz en Ucrania y mantendrán una nueva reunión a nivel de jefes militares la próxima semana.

Jefes de Estado Mayor y representantes militares de un total de 37 países, la mayoría europeos, pero también Canadá, Australia, Japón o Nueva Zelanda, comenzaron a discutir este martes en París qué garantías se pueden dar a Ucrania en un eventual proceso de paz.

Lecornu evitó pronunciarse en detalle sobre cómo sería un posible apoyo europeo a un acuerdo de paz, con el argumento de que "la auténtica negociación tiene que comenzar" y en ella hay que ver "qué va a conceder Rusia para lograr un alto el fuego" y "qué hará falta para lograr un acuerdo duradero".

"Todos queremos la paz y estamos dispuestos a reforzar nuestro apoyo para la paz", ha detallado en este sentido el titular británico, John Healey, para quien se viven "días decisivos" de cara a un posible acuerdo de paz tras el resultado "vital" de la reunión de ayer entre EEUU y Ucrania en Arabia Saudí.

El ministro italiano, Guido Crosetto, ha coincidido en la necesidad de que un hipotético acuerdo de paz mantenga unas fuerzas armadas eficaces: "No hay futuro para Ucrania si no tiene posibilidad de defenderse. Un país desmilitarizado no puede existir".

El titular alemán, Boris Pistorius, ha recalcado que los países europeos ya han estado mejorando su coordinación en la entrega de ayuda militar a Ucrania.

"Hay que apoyar a Ucrania absolutamente, con todas nuestras fuerzas", ha apuntado el ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Lamysz, para quien la propuesta de un alto el fuego acordada el martes entre Kiev y Washington "es un test para la Federación Rusa" a fin de medir su auténtica voluntad de paz

Refuerzo de la defensa europea

Junto con Ucrania, el refuerzo de la defensa europea a través de más inversiones y mejor coordinadas fue el otro gran asunto de esta cita.

El anfitrión Lecornu ha recalcado el consenso acerca de que el rearme es necesario ante la amenaza rusa, ya conocida, y la novedad del "carácter imprevisible del amigo estadounidense".

Además, ha destacado la importancia de estructurar ese rearme en los capítulos en los que Europa es más deficitaria, como en defensa antidrones, misiles y materias primas críticas para la industria militar.

Pistorius ha recordado que en Europa "hay muchos sistemas de armas diferentes entre sí", por lo que hay que trabajar en la "interoperatividad" y en cuestiones como mantenimiento y reparación. "El peligro existe", ha advertido, y por ello Europa debe asumir su parte de la carga "de forma progresiva" para "saber quién hace qué".

El rearme europeo, con una potenciación de la industria europea para garantizar la soberanía del continente, se acordó en el Consejo Europeo extraordinario de la pasada semana ante la falta de confianza en que los Estados Unidos de que Donald Trump mantengan la garantía de seguridad a Europa que ha ofrecido desde 1945.

"Europa debe asumir en el seno de la Alianza Atlántica un papel que no ha jugado", ya que hasta ahora "se ha escondido tras el paraguas estadounidense y no ha invertido en defensa", ha resumido el ministro italiano.

Para el británico Healey, "debemos asumir más responsabilidades en la defensa de Europa" y para ello hay que "reforzar nuestra base industrial".