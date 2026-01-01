Un nuevo análisis arroja un dato muy preocupante para Rusia sobre la pérdida de efectivos en la guerra

La guerra de Ucrania se acerca a los cuatro años desde que Vladimir Putin ordenara el comienzo de la invasión. Mientras la guerra sigue, la paz parece acercarse y alejarse por momentos, con la mediación de EEUU (y de Donald Trump) como eje principal entre Ucrania y Rusia.

Pero al filo del cuarto aniversario de guerra y pese a recientes conquistas en la línea del frente, Rusia está afrontando una situación muy difícil por las innumerables perdidas humanas y materiales.

Un reciente estudio de la BBC y Mediazona confirmaba la identidad de cerca de 155.000 soldados rusos muertos en Ucrania. Pero una nueva información de ese trabajo conjunto de los dos medios detalla ahora que Rusia está sufriendo su mayor cantidad de bajas desde el comienzo de la invasión.

Como han podido comprobar el medio público británico y el medio independiente ruso, en 2025 se publicaron hasta un 40% más de obituarios en Rusia que en 2024.

La investigación de ambos medios se ha nutrido de informes oficiales, redes sociales e informaciones de periódicos, así como de inscripciones en monumentos y tumbas instaladas en el último año.

En su informe han podido datar y detallar las identidades de alrededor de 160.000 soldados rusos muertos desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022. Sin embargo, los propios responsables de la investigación apuntan que la cifra es muy inferior a la 'real'.

De hecho, la cifra supondría entre un 45% y un 65% del total de bajas rusas en estos cuatro años, por lo que el cálculo se elevaría a entre 243.000 y 352.000 soldados muertos.

Entre los datos de la BBC y Mediazona destaca lo ocurrido en agosto. Durante el mes en el que Vladimir Putin se reunió con Donald Trump en Alaska el número de obituarios publicados en Rusia creció significativamente. El dato más alto se obtuvo en octubre de 2025, con 12.035 muertos confirmados, cuando en todo el año anterior la cifra no pasaba de 7.155 al mes.