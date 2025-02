Los soldados ucranianos se muestran consternados ante los rumores de victoria rusa: "No está perdiendo, pero simplemente no está ganando"

NurPhoto via Getty Images

Este 24 de febrero se cumplen tres años desde que Rusia invadió Ucrania. En este tiempo, miles de soldados de ambos bandos han fallecido, pero los supervivientes no han desistido. Los soldados ucranianos continúan en el frente dispuestos a luchar, y no piensar parar hasta que se obtenga un acuerdo beneficioso para su país. "Estamos hartos de luchar, pero no habrá tenido sentido si ahora cedemos ante Putin, como Trump quiere que lo hagamos", declara a Independent un oficial de alto rango en Ucrania.

Las tropas ucranianas rechazan la idea de que su país esté perdiendo la guerra y critican la postura de algunos aliados que sugieren que es momento de rendirse. "Rusia no está ganando en Ucrania. Simplemente, no están perdiendo, pero no están ganando", afirma el oficial Kallas, quien destaca que las fuerzas rusas apenas logran pequeños avances a un costo enorme en vidas y equipos militares.

Guerra de drones

Ucrania ha logrado mantenerse a la vanguardia en la guerra de drones, implementando tácticas de combate modernas con tecnología avanzada. En la región rusa de Kursk, capturada por los ucranianos el año pasado, las tropas de Kiev han empleado estrategias de maniobra similares a las utilizadas por la OTAN, lo que les ha permitido atacar en lugar de limitarse a defenderse.

Desde el inicio de la invasión a gran escala, Ucrania ha dependido de una ayuda internacional estimada en 232.000 millones de dólares, con EEUU aportando casi la mitad. Sin embargo, el futuro de la ayuda estadounidense es incierto.

El coste humano de la resistencia

Después de tres años de conflicto, Ucrnaia ha sufrido grandes pérdidas humanas, con la muerte o incapacidad de muchos de sus mejores soldados. Pero la determinación de los que siguen con vida continúa intacta.

"Aquiles", un soldado veterano que combatió en la primera invasión rusa en 2014, ha sido testigo del sacrificio de sus compañeros. De su unidad original de 15 hombres, la mitad ha muerto o ha quedado fuera de combate, pero los supervivientes insisten en continuar la lucha hasta que un acuerdo de paz garantice la seguridad de Ucrania.